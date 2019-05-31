Son Dakika Haberleri: Ramazan'ın son cuma gününde camiler doldu taştı
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Ramazan'ın son cuma gününde camiler doldu taştı

37 dakika önce

Konya'da Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan'ın son cuma gününde camiler doldu taştı, System.String[]
Konya'da Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu.

Konya'da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Başta Sultan Selim Cami olmak üzere şehir merkezindeki tarihi camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Seccadelerini Mevlana Meydanı'na seren vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını eda etti.

Cuma namazının ardından vatandaşlar, Ramazan'ın son cuma namazı ve Kadir Gecesine ulaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:20 Kaynak: İHA
Konya, Güncel
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