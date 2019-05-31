Son Dakika Haberleri: Ramazan'ın son Cuma namazında camiler doldu taştı
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Ramazan'ın son Cuma namazında camiler doldu taştı

57 dakika önce

Ramazan'ın son Cuma namazında camiler doldu taştıKONYA - Konya'da Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan'ın son Cuma namazında camiler doldu taştı
KONYA - Konya'da Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu.
Konya'da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Başta Sultan Selim Cami olmak üzere şehir merkezindeki tarihi camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Seccadelerini Mevlana Meydanı'na seren vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını eda etti.
Cuma namazının ardından vatandaşlar, Ramazan'ın son cuma namazı ve Kadir Gecesine ulaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ramazan'ın son Cuma namazında camiler doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:05 Kaynak: İHA
Konya, Genel
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