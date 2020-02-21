Ramazan İzol'dan Hanau katliamına kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ramazan İzol'dan Hanau katliamına kınama - Son Dakika

Ramazan İzol'dan Hanau katliamına kınama

6 saat önce

Güneydoğu'nun önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol, Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk 10 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı.

Ramazan İzol'dan Hanau katliamına kınama, System.String[]

Güneydoğu'nun önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol, Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk 10 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı.


Olayı Diyarbakır'da bulunduğu sırada öğrenen Güneydoğu'nun önemli kanaat önderlerinden Ramazan İzol, Hanau'da yaşanan saldırıdan dolayı tüm İslam alemine başsağlığı dileyerek, İslam alemini birlik ve beraberliğe davet etti. İzol, "Öncelikle bu alçakça, haince saldırıyı kınıyorum. Tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Bu saldırının arkasında Haçlıların izlerini görmek olağan. Haçlıların izleri bu saldırıda çok daha net ortaya çıkıyor. Almanya denilince aklımıza Avrupa'nın en büyük gücü olarak gerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, gerekse AB'nin komşularının siyasetine yön vermeye çalışan bir ülke geliyor. Bildiğiniz üzere bu ülkedeki iki camiye saldırı gerçekleştirilmişti. Bremen kentindeki Rahman Camii'ne yönelik saldırıda çok sayıda Kur'an-ı Kerim tahrip edilirken, taşlı saldırıya uğrayan Kassel kentindeki Mevlana Camii'nin pencereleri kırılmıştı. Almanya'da iktidardaki merkez partilerin İslamofobi ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek yerine bu tür söylemlerle oy devşiren partilerle benzer söylemlerle yarışa girmeleri ve güvenlik bürokrasisi içerisindeki ırkçı yapıları görmezden gelmeleri bu ülkedeki yabancı düşmanlarının sayısını o kadar artırdı ki artık Almanya'nın ırkçılığın pençesinden kurtulması çok zorlaştı" dedi.


"Artık yeter"


Almanya'da ırkçı saldırıların bitmek bilmediğini kaydeden İzol, "Bu kez Neo-Nazi terörist Tobias Rathjen, Hanau'da 5'i Türk 10 kişiyi katletti. Almanya'daki Türk toplumu endişeli. Artık yeter diyorlar. Çünkü Hanau katliamı Almanya'da Türklere yönelik ilk saldırı değil. Bu korkunç saldırı, Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir" diye konuştu.


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Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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