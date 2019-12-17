Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödülüne layık görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödülüne layık görüldü

6 saat önce

Avrupa'nın ve Asya'nın başarılı isimleri Uluslararası 16. İpekyolu Azerbaycan başarı ödül töreninde buluştu.

Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödülüne layık görüldü, System.String[]

Avrupa'nın ve Asya'nın başarılı isimleri Uluslararası 16. İpekyolu Azerbaycan başarı ödül töreninde buluştu. Törende, Türkiye'den Devletin Derin Aklı kitabı ile Ramazan İzol ödüle layık görüldü.


Azerbaycan'da bir otelde düzenlenen ödül törenine Türkiye'den ve Türk dünyasından birçok siyasetçi, diplomatik misyon temsilcisi, iş adamı ve medya mensubu katıldı. Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödüllüne layık görülen Ramazan İzol, Türk dünyasının gençlere çok ihtiyacı olduğunu söyledi. İzol, "Türk dünyasına gönül veren gençlere ihtiyacı var. Artık büyüklerimizi fazla yormamak lazım. Biraz da gençlerin kolları sıvayıp Türk dünyasına hizmet etmesi gerekiyor. Bizler öyle düşünüyoruz. Bu hizmete aday olan, gönül veren tüm kardeşlerimizi yanımızda bekliyoruz. Bu jenerasyon artık yavaş yavaş yoruluyorlar ve artık emekliye ayrılmak istiyorlar. Bazıları emekliye ihtiyaçları yok ama bizler onları onura edip başköşeye koymak istiyoruz. Biz gençler olarak Türk dünyasına sahip çıkmamız gerekiyor. Biz orta Asya'dan Horasan'a oradan Anadolu'ya gelen bir aileyiz. Her zaman devletimize, milletimize hizmet etmeye adayız, hazırız" dedi. - DİYARBAKIR

Azerbaycan, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı
Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti

Son Dakika Haberleri
00:00 Spor abdurrahim albayrak ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
23:59 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
23:59 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
23:56 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:56 Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödülüne layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]