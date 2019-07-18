Son Dakika Haberleri: Ramazan Karataş'ın baba acısı
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Ramazan Karataş'ın baba acısı

55 dakika önce

Karataş Medya sahibi Gazeteci Ramazan Karataş, baba acısı yaşadı.

Ramazan Karataş'ın baba acısı, System.String[]
Karataş Medya sahibi Gazeteci Ramazan Karataş, baba acısı yaşadı.

Karataş'ın hastanede bir süredir tedavi gören babası Hacı Ali Karataş (64), dün akşam saatlerinde aniden fenalaşması sebebiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Hacı Ali Karataş'ın cenazesi bugün Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Karataş, İş'te Erzurum Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Karataş'ın da amcasıydı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
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