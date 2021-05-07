Ramazan kolileri gönüllü gençler ve sporcular tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz, Ramazan ayını fırsat bilerek paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhu içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu yüzlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İl merkezi ve ilçelerimizde Gençlik Liderlerimiz, gönüllülerimiz ve sporculardan oluşan gençlerimizle birlikte dağıtıma katılan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve birim müdürleri ile Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere takdim ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bu yıl Ramazan yardımlaşma ve dayanışma duygusunun her zamankinden fazla hissedildiği bu mübarek ayda bu hazırlamış olduğumuz Ramazan kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına özen gösterdik. Yüce Dinimiz Müslümanları kardeş olarak tarif etmiş, birbirinin derdiyle dertlenmeyeni hakiki mümin saymamıştır. "Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü'min değildir" hadisi şerifi ile de Müslümanların yakın çevrelerine karşı sorumlulukları hatırlatılmaktadır. Durumu iyi olanlar olmayanlarla ekmeğini paylaşmak durumundadır. Dinimizin emri böyledir. Kadim medeniyetimiz ve geleneklerimiz buna işaret eder. Özellikle pandemi sürecinin yoğunlaştığı ve tam kapanmanın yaşandığı bu dönemde bu yardımlar daha da anlamlı hale geldiğini düşünüyor, bu yaşananların bizlere bir imtihan olduğunu ve doğru değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Gönüllerde sevgi, yüzlerde tebessüm, kalplerde dualara her zaman talibiz.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında ve dağıtımında emek veren tüm gençlerimize, sporcularımıza, birim müdürlerimize, gönüllülerimize ve yardımseverlere teşekkürlerimi sunuyor, önümüzdeki Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın İslam âlemine ve aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.