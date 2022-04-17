Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada - Son Dakika
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Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada

17.04.2022 05:25

Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen olayda raftaki ramazan erzak yardım kolisini çalan, şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen olayda raftaki ramazan erzak yardım kolisini çalan, şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. İftar saatinin ardından markete gelen şüpheli, içerde ürünleri incelemeye başladı. Marketten çıkıp tekrar içeriye giren şüpheli, market çalışanlarının müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilip, rafta içerisinde sıvı ve katı ürünlerin bulunduğu 300 TL değerindeki ramazan erzak yardım kolisine yöneldi.

Kolisi kucaklayan şüpheli, hızla marketten çıkıp, uzaklaştı.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen market görevlileri, şüpheliyi tespit ettiler. Market görevlisi, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis şüpheliyi arıyor.

Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada
Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada
Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada
Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada
Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada

YORUMLAR
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Market, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada - Son Dakika


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