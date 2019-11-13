Ramazan Kurt Taziye Evi hizmete açıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından yeri temin edilen ve Kurt Ailesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Turgut Reis Mahallesi'ndeki modern taziye evi hizmete açıldı.



Adıyaman Belediyesi tarafından yeri temin edilen, Kurt Ailesi tarafından yapımı üstlenilen Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Camii arkasındaki alana yapılan Ramazan Kurt Taziye Evi'nin açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Müftü Mehmet Taşçı, hayırsever işadamı Abdulkadir Kurt, işadamları, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Hayırsever İşadamı Abdulkadir Kurt, Adıyaman Belediyesi'nin de katkılarıyla yaptırdıkları taziye evinin mahalleliye ve tüm Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.



Daha sonra konuşan Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ise yapılan bu anlamlı yatırımdan dolayı tüm emeği geçenlere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve hayırsever işadamı Abdulkadir Kurt'a teşekkür etti.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise taziye evinin yapımını gerçekleştiren Abdulkadir Kurt ve ailesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi: "Bunlar birer sadaka-ı cariyedir. Bu hayır inşallah başka insanlarımıza da örnek olur. Özellikle muhtarlarımızdan taziye evi konusunda çok talep alıyoruz. Ancak benim şahsi görüşüm, taziye evlerimizin formatını biraz değiştirmek yönünde. Bu güzel mekanları sadece taziye evi olarak değil de, başka amaçlarda da kullanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Belki muhtarlık odalarının olabileceği yada çocuklarımıza yada kadınlarımıza yönelik çeşitli projelerin üretilebileceği mekanlar olarak da kullanabilmeliyiz diye düşünüyorum. Sadece taziye evi olarak kalmamalı bence. Bu projelerimiz için hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Bu vesileyle Kurt Ailesine sonsöz teşekkürlerimi ileterek, bu hayrın başkalarına da örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Süleyman Kılınç belediye adına, mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'da mahallesi adına taziye evinin yapımını üstlenen Kurt Ailesi adına Abdulkadir Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti.



İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dualar ve kesilen kurdeleyle ramazan kurt taziye evi hizmete açıldı. - ADIYAMAN