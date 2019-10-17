Son Dakika Haberleri: Ramazan Kurt Taziye Evinde çevre düzenlemesi yapıldı
Son Dakika Güncel Ramazan Kurt Taziye Evinde çevre düzenlemesi yapıldı

Ramazan Kurt Taziye Evinde çevre düzenlemesi yapıldı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turgut Reis Mahallesinde yapımı yeni tamamlanan Ramazan Kurt Taziye Evinin çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Ramazan Kurt Taziye Evinde çevre düzenlemesi yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turgut Reis Mahallesinde yapımı yeni tamamlanan Ramazan Kurt Taziye Evinin çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.


İl merkezinde her mahalleye bir taziye evi kazandırmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla birlikte yürütülen projeye destek vermeye devam ediyor.


Son olarak hayırseverler tarafından Turgut Reis Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ramazan Kurt Taziye Evinde çevre düzenleme çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, taziye evi bahçesine parke taşı döşeyip, tamamlanan alanlara çöp kutusu ve bank monte etti.


Turgut Reis Mahallesi'ndeki Ramazan Kurt Taziye Evinin bahçesinde ve etrafında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yapılan çalışmalarla taziye evinin ve bahçesinin daha kullanışlı bir hale geldiğini söyleyerek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. - ADIYAMAN

Turgut reis Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Ramazan Kurt, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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