"Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle fırsata çevirebiliriz" - Son Dakika

"Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle fırsata çevirebiliriz"

09.05.2021 11:09

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, pandemi sürecinde en azından insanların belli bir farkındalık kazandığını ve manevi anlamda kendini muhasebeye çektiğini ifade ederek, "Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle,...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, pandemi sürecinde en azından insanların belli bir farkındalık kazandığını ve manevi anlamda kendini muhasebeye çektiğini ifade ederek, "Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle, nefis muhasebesi ile fırsata çevirebiliriz" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, "Hem kısıtlama hem de içinde bulunduğumuz korona virüs musibeti dönemi dini açıdan nasıl değerlendirilmeli?" sorusuna, "Bir taraftan Ramazan'ın manevi atmosferini yaşarken, bir taraftan da bu tür sıkıntılarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben şahsen bu tür sıkıntıları bir fırsat olarak görüyorum. Bu fırsatı biraz kendimize dönmek, biraz içimizde bir yolculuk yapmak ve nefis muhasebesi yapmak olarak görüyorum. Malum Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yapılır. İtikaf dünya ile bağlantıyı büyük ölçüde kesip, gönlü ve bedeni Allah'a yöneltmek anlamında bir kavramdır. Dolayısıyla biz doğal olarak aslında hele hele bu günlerde tam kapanma sürecinde böyle bir itikafa girmiş vaziyetteyiz" dedi.

"Bu süreçte kurallara uyarak sabırlı olmak lazım"

2019 yılının son aylarında dünyada görülen ve hala devam eden Covid-19 sürecinde kişisel olarak belirtilen kurallara uyulması ve sabır olunmasının önemini vurgulayan Prof. Yıldırım, şunları söyledi:

"Benim burada üzerinde duracağım konu şu; Cenab-ı Allah bu imtihan vesilelerini zikrettikten sonra 'sabredenleri müjdele' diye ayet-i kerimeyi bitiriyor. Biz bu sabrı sadece olana boyun eğmek şeklinde yanlış algılayabiliyoruz. Sabır, bir şekilde olanı kabul etmekle birlikte başımızdaki sıkıntının giderilmesi konusunda gereken tedbirleri almak, hatta mümkünse gereken projeleri üretmek anlamında düşünmek lazımdır. Bundan dolayı da temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmenin yanı sıra bu sabrın bir parçası olarak aşılara dikkat etmektir. Bu konuda uzmanların tavsiyelerine dikkat etmek önem arz ediyoruz."

"Pandemide birbirimizin kıymetini anladık"

Pandemide insanların birbirinin kıymetini anladığını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Bu pandemi bize farkındalığımızı arttıracak bir bilinç vermeli. Çünkü tokalaşmanın, sarılmanın, dost meclislerde bulunmanın kıymetini ancak fark edebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, eğer nimetlere şükrederseniz Allah nimetlerimizi arttıracağını söylüyor. Şükretmek aslında farkındalıktır. Yani bize bu virüs farkındalığımızı kısmen hissettiriyor ama bunu hep zihnimizde ve gönlümüzde tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kurallara uymamak kul hakkına girmektir"

Prof. Mustafa Yıldırım, "Diyanet İşleri Başkanımız da ifade etti, devletin ve bilim adamların bu konuda koyduğu kuralları ihlal etmek kul hakkıdır. Dolayısıyla bu çok ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Dini tabirle kullanmanın yani farz tabirini kullanmak istemem ama ciddi bir zorunluluk olarak başkalarının ve kendimizin sağlığını riske atmama açısından bilim adamlarının ve devletin bu konudaki kurallarını titizlikle yerine getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bunun ahirette hesabını veremeyiz ve vebali ağır olur" dedi.

"Pandemide insanlarda bir farkındalık oluştu"

Salgın döneminde insanların kendilerine bir şekilde düzen vermeye çalıştığını, Allah'a daha yakın olma çabasının içerisinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, "Ben en azından bu sıkıntılı süreçte insanların belli bir farkındalık kazandığını ve manevi anlamda kendini muhasebeye çektiğini düşünüyorum. Bunu nereden biliyorum? Biraz sosyal medyayı fazla karıştırırsak bu manada gerçekten bir kısım insanların itirafları, bir kısım insanların ihtiyaçları ve bazı yönelimler gördüğümüzde daha çok Allah'ı ve dini değerleri hatırladığını görüyoruz. Doğru olan bu tür musibetlerle sınırlı kalmamalı. İnsan zor durumda kaldığı zaman değil her şey yolunda giderken de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olması daha kıymetlidir. Temennim o ki, eski rahatlığımıza, gevşekliğimize dönmeyelim. Bir kısım sıkıntıların, hastalıkların ve rahatsızlıkların olabileceği ortamları oluşturmamaya özen gösterelim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle fırsata çevirebiliriz
Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle fırsata çevirebiliriz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mustafa Yıldırım, Pandemi, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle fırsata çevirebiliriz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum

Son Dakika Haberleri
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti! Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!         
11:56
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı         
11:07
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı         
09:57
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 12:01:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ramazan'la birlikte kısıtlama dönemini daha çok taat ve ibadetle fırsata çevirebiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement