Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? - Son Dakika

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

31.03.2021 13:11
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?, System.String[]

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. 2021 Ramazan bayramı için sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bu yıl ilk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2021 yılı için araştırmalar devam diyor. Müslümanlar her yıl mübarek ramazan ayını büyük bir heyecanla bekliyorlar. On bir ayın sultanı ramazan ayı, şaban ayından sonra şevvalden önce idrak ediliyor. Bu yıl mübarek ayı nisan ayında başlayacak. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini 12 Mayıs tarihine kadar yerine getirecekler. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor. Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak.

Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban'dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah'ın İslam'ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman'ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…" buyurularak, ramazan ayında insanlık âlemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kelâmı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah'ın yaşayan mucizesi Kur'an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. (1)

Ayrıca bir Hadis-i Şerif'te "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (3)

İslam tarihi boyunca ramazan haricindeki aylarda birbirlerini hırpalayan hatta, birbirlerinin kanını döken toplumlar, Ramazan ayında barış, af, müsamaha ve birbirlerini dinleyip anlama noktasına döndüğü defalarca görülmüştür.

Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde "Ramazan-ı Şerife giripte bu ay çıkmadan kendini Cenâb-ı Hak'ka bağışlatamayan kimse perişan olsun. Anne ve babası yaşlılık günlerini yanında geçiripte (onları hoşnut ederek) cennete giremeyen kimse perişan olsun. (4) buyurmuştur.

Başka bir Hadis-i Şerif'te de Efendimiz (S.A.V.) "Ramazan ayında bana 5 şey verildi ki, benden önce kimseye verilmedi.

Birincisi; Ramazan'ın birinci gecesi oldumu, Allah' u Teâlâ mü'minlere rahmet nazarıyla bakar, rahmet nazarıyla baktığı kişileri ebediyyen azap etmez.

İkincisi: Akşama erdikleri zaman ağızlarında kalan açlık kokusu, Allah katında misk kokusundan daha temizdir.

Üçüncüsü: Ramazan'ın her gece ve gündüzü melekler oruç tutanlara istiğfar ederler.

Dördüncüsü: Allah'ü Teala cennete emreder, kullarım için hazırlık yapın güzelleşin, çünkü kullarım dünya yorgunluğundan evime ve ikramıma sığınarak istirahat etmek isterler.

Beşincisi: Ramazan'ın son gecesi oldumu, Allah hepsini afv eder buyurunca bir kişi şöyle dedi: O gece Kadir gecesi mi Ya Rasülallah? Efendimiz; "Hayır sen işçileri görmüyor musun çalışıyorlar işleri bitince ücretlerini alıyorlar." (5) buyurdu.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? - Son Dakika


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