Ramazan öğretmen çocukların bisiklet hayalini gerçeğe dönüştürdü - Son Dakika

Ramazan öğretmen çocukların bisiklet hayalini gerçeğe dönüştürdü

Diyarbakır'da kendini çocukların mutluluğuna adayan öğretmen Ramazan Mervan Kurt, kurucusu olduğu dernek sayesinde çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da kendini çocukların mutluluğuna adayan öğretmen Ramazan Mervan Kurt, kurucusu olduğu dernek sayesinde çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Ramazan öğretmen bisiklet hayali kuran 10 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğa bisiklet hediye etti.

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Diyarbakır'da kurucusu olduğu Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği ile yardıma muhtaç ailelere ve çocuklara yardım eden Ramazan Mervan Kurt öğretmen, 2 çocuğun hayalini gerçekleştirdi. Çocuklardan 14 yaşında MPS TIP 6 rahatsızlığı olan Veysi'nin çok istediği bisikleti "Unutma sen çok özelsin ve biz seni çok seviyoruz" notuyla süslediği balonlarla uyuduğu odaya bıraktı. Veysi gözlerini açtığında bisikleti karşısında görünce şok geçirdi. Kendine geldiğinde mutluluğu gözlerinden okunan küçük Veysi bisiklete bakarak 'Vay be' diye tepki gösterdi. Yatağından kalkıp bisiklete doğru ilerleyen Veysi, daha sonra Ramazan öğretmene sarıldı.


Rüyasında gördüğü bisikleti sabah karşısında buldu


10 yaşındaki küçük Ramazan'ın da bir bisikletinin olmasını çok istediğini ve bunun için ayakkabı boyadığını duyan Ramazan Mervan Kurt, küçük Ramazan'ın isteğini gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla bisikleti yaşadığı eve getirilen Ramazan, hediyesini görünce büyük bir heyecan yaşayıp rüyasında diğer çocuklara yaptığı gibi uykusundayken bisiklet getirdiğini gördüğünü kaydetti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ramazan öğretmen çocukların bisiklet hayalini gerçeğe dönüştürdü - Son Dakika
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