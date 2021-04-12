Ramazan öncesi Çiçekdağı Belediyesi 'Hayır Evi'ni hizmete açtı - Son Dakika

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Çiçekdağı İlçe Belediyesi, 'Hayır Evi'ni hizmete açtı.

Çiçekdağı ilçesinde dar gelirli aileler için ayni, gıda ve giyecek gibi birçok temel ihtiyacın karşılanabileceği 'Hayır Evi' dualarla açıldı.

Açılış programına Çiçekdağı Kaymakamı Fikri Badioğlu, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada 'Hayır Evi'ne hayırseverlerin gönül rahatlığı ile bağışta bulunabileceğini söyledi. Belediye Başkanı Hakanoğlu, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı incitmeden, 'Hayır Evi'nde büyük marketlerde yapılan alışverişler gibi gıda maddelerinden, giyim kuşama, temizlik ürünlerinden ayakkabıya kadar her türlü alışverişlerini yapabilecekler. Mübarek ayın başında açılışını yaptığımız birimimiz hayırlı işlere vesile olacaktır"dedi. - KIRŞEHİR