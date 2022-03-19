Ramazan öncesi düzenlenen kampanyada Kızılay'a 104 milyon lira bağış toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan öncesi düzenlenen kampanyada Kızılay'a 104 milyon lira bağış toplandı

19.03.2022 10:33
Ramazan öncesi düzenlenen kampanyada Kızılay'a 104 milyon lira bağış toplandı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen yıl ramazan ayında 45 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını, bu sene ise sayıyı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen yıl ramazan ayında 45 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını, bu sene ise sayıyı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ramazan öncesi Kızılay'a destek amacıyla 6 saat süren "Teşekkür ve Dayanışma Programı" adıyla canlı yayın gerçekleştirildi.

Bir bölümü ulusal kanalardan, tamamı ise Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda, Kızılay'a 104 milyon lira bağış yapıldı. Çok sayıda ünlü ismin bağışta bulunduğu gecede, 5 yaşındaki Fatma Zehra'nın kumbarasındaki paralarını Kızılay'a bağışladığını söylemesi ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, paylaştıkça bereketin artacağına dikkati çekerek, "Dayanışma ve yardım ayımız olan ramazanda sofralar kurulduğunda biz ihtiyaç sahiplerine önceden ulaşalım istedik." ifadesini kullandı.

Yardımlarının ramazanda da devem edeceğini açıklayan Kınık, şunları belirtti:

"Biz ramazanın ilk iftarında, sahurunda masalarda olmak istiyoruz. Bu yardımlarınız bizim için can suyu. Dayanışma insanın insana dayanması ile oluyor. Sizlerin hiç tanımadığınız insanlara elinizi uzatmanızla oluyor. Bunun bereketi buradaki rakamlarla sınırlı değil. Afganistan'dan Ukrayna'ya 20 ülkeye acının çok olduğu bu bölgelerde yardımlarımızı yapmaya çalışacağız. İnsanın elinden tutmaya çalışacağız. Bu Ramazan Bayramı'nda da bu hedefleri birkaç kat aşacağımıza inanıyorum. Geçen sene 45 milyon insana dokunduk. Bu sene bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."

Vatandaşların desteği ve cömert bağışlarıyla ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak gıda paketlerinin, bir ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını aktaran Kınık, "Zekat, fitre ve fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. İçerisinde ayçiçeği yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan gıda kolilerini dağıtacağız." bilgisini verdi.

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Sorgun Şubesi ramazanda günlük bin ekmek dağıtacak Türk Kızılay Sorgun Şubesi ramazanda günlük bin ekmek dağıtacak Hayırseverler, Ramazan öncesi Kızılay'ın 'Dayanışma ve Teşekkür' programında buluşuyor Hayırseverler, Ramazan öncesi Kızılay'ın 'Dayanışma ve Teşekkür' programında buluşuyor

Fatma Zehra, Kızılay, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan öncesi düzenlenen kampanyada Kızılay'a 104 milyon lira bağış toplandı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini kaydetti! İşte o görüşme
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan öncesi düzenlenen kampanyada Kızılay'a 104 milyon lira bağış toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement