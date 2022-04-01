Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı - Son Dakika
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Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı

01.04.2022 23:03

Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştıKARS Ramazan ayı nedeniyle Seyyid Ebu'l Hasan Harakani Türbesi vatandaşların akınına uğradı.

Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı

KARS Ramazan ayı nedeniyle Seyyid Ebu'l Hasan Harakani Türbesi vatandaşların akınına uğradı.

Anadolu'da İslam dininin yayılmasında büyük rol oynayan Seyyid Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin Kars'ta ki türbesi, ramazan ayı öncesi ziyaretçi akınına uğruyor. Cuma Namazı'ndan sonra Harakani Türbesi'ni ziyaret ettiğini ifade eden Emrah Serin, "Ramazan'dan önceki son Cumamızı Evliya Camisinde idrak ettik. Hasan Harakani Türbesini siyaret ettik. Buradan herkesin Ramazan'ı kutluyorum mübarek olsun" dedi. Harakani Türbesi'nde hem ramazan ayı olması nedeniyle hem de Cuma günü olması münasebetiyle Evliya Camii bahçesinde bulunan türbe vatandaşlarla dolup taştı. Harakani Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, ham dua etti, hem de niyet tuttu. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar dualar ederek yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim okudular.

Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı
Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı
Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı

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Ramazan, İslam, Cuma, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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