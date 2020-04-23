Ramazan öncesinde Eminönü boş kaldı - Son Dakika
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Ramazan öncesinde Eminönü boş kaldı

6 saat önce

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde her yıl vatandaşların Ramazan alışverişi için akın etiği Eminönü sokakları bu sene boş kaldı.

Ramazan öncesinde Eminönü boş kaldı, System.String[]

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde her yıl vatandaşların Ramazan alışverişi için akın etiği Eminönü sokakları bu sene boş kaldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) Ramazana günler kala alışverişi için tercih edilen Eminönü sokaklarının boş kalmasına neden oldu. Vatandaşların seyrek şekilde gelip alışverişini yaptığı Eminönü'nde genelde Ramazanlık hurma, kayısı ve hoşaflık üzüm tercih edildi. Vatandaşların toplu taşımaya binmeye korktukları için Eminönü'nü alışveriş için tercih etmediklerini belirten Eminönü esnafı, geçen sene Ramazan arifesine göre yüzde 90 düştüğünü söyledi.


"Geçen sene Ramazan ayının son gününe nazaran yüzde 90'lık bir düşüş var"


Ramazanın arifesi olmasına nazaran işlerin çok düştüğünü belirten Eminönü esnafı, "Virüs olduğundan dolayı vatandaşlarımız genelde mahalle aralarında ki marketler ve kuruyemişçilere yöneliyorlar. Eminönü'ne gidip gelmek için toplu ulaşım kullanmak gerekiyor o yüzden vatandaşlar toplu taşımaya binmekten korkuyor. Geçen sene Ramazan ayının son gününe nazaran yüzde 90'lık bir düşüş var. Normalde buraların cıvıl cıvıl olması gerekiyor. Gelen müşteriler genelde hurma, kayısı, hoşaflık üzüm alıyorlar. Hurma fiyatları 20 liradan başlıyor 80 liraya kadar var. Ortalama 50 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Koronavirüs, Eminönü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:53 Kaynak: İHA

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