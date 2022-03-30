Ramazan öncesinde gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine denetimler artırıldı - Son Dakika
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Ramazan öncesinde gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine denetimler artırıldı

30.03.2022 16:31
Ramazan öncesinde gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine denetimler artırıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı. İl genelinde görev yapan gıda denetim ekipleri, özellikle bu dönemde tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri ve toplu tüketim yerlerini yakın takibe aldı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, il ve ilçelerde tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrollerini sürdürürken, Ramazan ayı boyunca da gıda denetimlerini aksatmadan gerçekleştirecekler.

Ramazanla birlikte halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulundurduklarını kaydeden İl Müdürü Metin Öztürk, özellikle tüketimi artacak olan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Manisa'nın 17 ilçesinde, 220 kontrol görevlisi ile beraber hassasiyetle çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Öztürk, "Tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması adına hem kontrollerimizi gerçekleştiriyor hem de hijyenik üretim ve satış için uyarılarımızı yapıyoruz. Ramazan Paketi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ediyor, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numuneler alıyoruz" dedi.

İl Müdürü Öztürk ayrıca, vatandaşların da halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini sözlerine ekledi.

Denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli ile İl Müdürlüğü kontrol görevlileri katıldı. - MANİSA

Ramazan öncesinde gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine denetimler artırıldı
Ramazan öncesinde gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine denetimler artırıldı
Ramazan öncesinde gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine denetimler artırıldı

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Metin Öztürk, Ramazan, Manisa, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan öncesinde gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine denetimler artırıldı - Son Dakika


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