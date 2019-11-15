Son Dakika Haberleri: Ramazan Özer: "Odamızı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve...
Son Dakika Yerel Ramazan Özer: 'Odamızı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve... - Son Dakika

Ramazan Özer: "Odamızı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve...

6 saat önce

Ramazan Özer: "Odamızı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve yerli üreticilerle yöneteceğiz" "Sektörümüzü gereksiz ve fazla evraktan kurtarmak istiyoruz" "İnternet üzerinden yapılan optik ürünlerle lens satışlarını durdurmak için harekete geçeceğiz"ANKARA...

Ramazan Özer: "Odamızı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve yerli üreticilerle yöneteceğiz"

"Sektörümüzü gereksiz ve fazla evraktan kurtarmak istiyoruz"

"İnternet üzerinden yapılan optik ürünlerle lens satışlarını durdurmak için harekete geçeceğiz"

ANKARA - 2'inci Bölge Ankara Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu açıklayan Ramazan Özer, "Odamızı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve yerli üreticilerle yöneteceğiz" dedi.

Ramazan Özer, 2'inci Bölge Ankara Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Özer sektördeki tüm sorunlarını bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Türkiye genelinde 7 bin 140 meslektaşımız faaliyet gösteriyor. Odaların oluşumları da tamamlandı. Şimdi o odaların yönetimleri için seçim zamanı. Seçilecek oda yönetimleri 2 yıl görevde olacak. Bizim amacımız da ; Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum'u da kapsayan Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odasının seçimini kazanmak"

"İnternet üzerinden yapılan optik ürünlerle lens satışlarını durdurmak için harekete geçeceğiz"

Öncelikli amaçlarının ortak akılla yürütmek olduğunu ifade eden Özer, "Bugüne dek bireysel yürütülen faaliyetlerin tamamını ortak akılla daha etkin biçimde sürdürmek, sonuç alıcı girişimlerde bulunmak olacak. Odayı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve yerli üreticilerle yöneteceğiz. Göz kontrol oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli çalışmalara süratle başlayacağız. Cam çerçeve ödeme bedellerini artırmak için SGK nezdinde girişimde bulunacağız. Sektörümüzü gereksiz ve fazla evraktan kurtarmak istiyoruz. İnternet üzerinden yapılan optik ürünlerle lens satışlarını durdurmak için harekete geçeceğiz" dedi.

Özer daha sonrasında misafirlerle tek tek ilgilendi.

Ramazan Özer: Odamızı Ankara ve bağlı illerde bulunan tüm optisyenler, gözlükçüler, toptancılar ve...

Ramazan Özer, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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