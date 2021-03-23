Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı - Son Dakika

Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı

23.03.2021 20:31

Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı 8 gün kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi Ramazan Özkan'ın cenazesi annesi Sabihan Özkan'dan alınan DNA örneğinin uyumlu çıkmasının ardından ailesi ve yakınları tarafından bu...

Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı

8 gün kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

ANTALYA - Ramazan Özkan'ın cenazesi annesi Sabihan Özkan'dan alınan DNA örneğinin uyumlu çıkmasının ardından ailesi ve yakınları tarafından bu sabah defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Acılı anne Sabihan Özkan, cenazesinin morgdan çıkarılması esnasında "oğlum, oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizin 500 metre açığında, 8 gündür kayıp olarak aranan ve ayakkabısından üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a ait olduğu düşünülen ceset için annesi Sabihan Özkan'dan alınan DNA örneği uyumlu çıktı. Aile, bu sabah gözyaşları içerisinde Ramazan Özkan'ın cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan aldı. Acılı anne, cenazesinin alınması sırasında "oğlum, oğlum" diye ağlayarak gözyaşı döktü. Ramazan Özkan'ın ölüm belgesi kayıtlara adli vaka olarak geçti.

Geçtiğimiz hafta saat 13.00 sıralarında Kemer ilçesi Kiriş Koyu açıklarında denizin üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi Kemer Marina'ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesine, ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedin 8 gün önce Düden Parkta kaybolan Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morga gelen Sabihan Özkan, tanınmaz halde olan cesedi teşhis edemedi.

Ayakkabısından Özkan'a ait olduğu düşünülen ceset için anne Sabihan Özkan'dan DNA örneği alındı. DNA örneğinin uyumlu çıkmasının ardından Ramazan Özkan'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere gözyaşları arasında Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı
Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı
Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı
Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı

Ramazan Özkan, Üniversite, Antalya, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ramazan Özkan'ın cenazesi annesinin gözyaşları arasında morgdan alındı - Son Dakika


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