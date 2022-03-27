"Ramazan Penceremde" etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar - Son Dakika
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"Ramazan Penceremde" etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar

27.03.2022 14:15
"Ramazan Penceremde" etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar

Pencerelerin kandil, cami maketleri, hilal ve ay gibi renkli figürlerle süslenmesini teşvik eden bir grup gönüllü, "Ramazan Penceremde" etkinliğiyle sosyal medyada yüzlerce kişiye ulaştı.

Pencerelerin kandil, cami maketleri, hilal ve ay gibi renkli figürlerle süslenmesini teşvik eden bir grup gönüllü, "Ramazan Penceremde" etkinliğiyle sosyal medyada yüzlerce kişiye ulaştı.

Kudüs sokaklarının ramazan ayına hazırlanma görüntülerinden esinlenerek benzerini Türkiye'de yapmak için kolları sıvayan bir grup, gönüllü etkinliği başlattı.

Gönüllüler, sosyal medya hesaplarından pencerelerin ramazana özel süslendiği fotoğraflarını paylaştı. Ardından "Ramazan Penceremde" etkinliğine katılmak isteyenlerin, pencere fotoğrafının çıktısını alıp boyadıktan sonra kandil, hilal, yıldız ile cami maketleri gibi figürleri ışıklarla süsleyebilecekleri duyuruldu.

Ramazana özel süslenen pencerelerin fotoğrafını çeken katılımcıların, bunları sosyal medya üzerinden paylaşması istendi. Böylelikle çocukların dünyasında ramazan için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"Çocuklarımız bu tatlı hazırlık telaşlarının içerisinde yer alsın"

Projede yer alan Aysel Yılmaz, geçen sene başlattıkları etkinlikten yüzlerce geri dönüş aldıklarını, etkinliğe katılanların süsledikleri pencerelerin fotoğrafını çekip kendileriyle paylaştıklarını dile getirdi.

Yılmaz, ramazana günler kala bu çağrıyı yenilediklerini belirterek, "Bizler ramazan coşkusu evlerde kalmasın, pencerelerimizden sokaklara taşsın istedik. Yüzlerce eve, binlerce kişiye ulaştık. Fenerler asıyor, kandiller yakıyoruz. Çocuklarımız bu tatlı hazırlık telaşlarının içerisinde yer alsın. Çünkü bu şekilde çocukların zihninde daha kalıcı izler bırakabiliyorsunuz. Evin içindeki o manevi coşku dışarı yansıyınca yani toplum olarak paylaşılınca güzel." diye konuştu.

Ramazan Penceremde etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar
Ramazan Penceremde etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar
Ramazan Penceremde etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar

YORUMLAR
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Türkiye, kandil, Kudüs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ramazan Penceremde' etkinliğiyle süsledikleri camları sosyal medyadan paylaşıyorlar - Son Dakika


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