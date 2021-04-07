Ramazan pidesi Ankara'da 3 TL, İstanbul'da 4 TL'den satılacak - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Balcı, Ankara'da 275 gram pidenin 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 gram pidenin 3 TL, İstanbul'da ise 365 gram pidenin 4 TL'den satışa sunulacağını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidelerinin il bazında 'illerin maliyetleri dikkate alınarak' kilogram bazında 11-12 TL civarında satışa sunulacağını duyurdu. Salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerin en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırılmasının öncelikleri olacağını belirten Balcı, maske, mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterileceğini vurguladı. Ramazan pidesinin il bazında fiyatlarını açıklayan Balcı, Ankara'da 275 gram pidenin fiyatının 3 TL, İstanbul'da ise 365 gram pidenin fiyatının 4 TL olduğunu duyurdu. Balcı, diğer illerdeki pide fiyatlarını da şöyle açıkladı:

"Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gram pide 4 TL, Trabzon'da ise 500 gram pide 5 TL'den satışa sunulacaktır. Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."

(Mustafa Cenik/İHA)