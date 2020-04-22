Ramazan pidesi fiyatları açıklandı (2) - Yeniden - Son Dakika

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında fırınlarda özel pide üretiminin yasaklandığını ve iftara 2 saat kala üretimlerin durdurulacağını söyledi. Pide fiyatlarını da açıklayan Balcı, İstanbul'da 350 gram ramazan pidesinin 3 TL'den, Ankara'da ise 275 gram pidenin 2,5 TL'den satışa sunulacağını söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin İzmit'te bulunan sosyal tesislerinde basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge ile ramazan ayı içinde fırınlara bazı kısıtlamalar getirildiğini söyleyen Balcı, etli, kıymalı, kuşbaşılı gibi özel pide üretimlerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlığın fırın önlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla iftardan 2 saat önce üretimin durdurulması yönünde karar aldığını söyleyen Balcı, ramazan pidesi fiyatlarını da açıkladı.

'TEK BİR VATANDAŞIMIZA EKMEK ARATTIRMADIK'

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında büyük çaba gösteren fırıncı esnafına teşekkür eden Balcı, şunları kaydetti:

"10 Nisan gecesi itibarıyla sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu uygulamasında fırınlarda almamız gereken tedbirler, ilk haftadan itibaren alınmıştır. Daha sonraki haftada bunun daha düzenli olması için konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'mız 16 Nisan'da genelge yaptı. Bu genelge doğrultusunda tüm odalarımız, federasyonumuz ve fırınlarımız geçtiğimiz hafta sonu uygulamasını buna göre gerçekleştirdi. Bu genelgede özellikle bir ilçedeki işletme sahiplerinin o ilçelerdeki fırın olmayan bölgelerde ekmek dağıtımı gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanmıştı. Fırınlarımıza yakın mesafelerde yaşayan vatandaşlarımız gelip ekmek alma imkanına sahip olacaklardı. Allah'a şükürler olsun bu geçtiğimiz 2 hafta içerisinde tek bir vatandaşımıza ekmek arattırmadık, ekmeksiz bırakmadık. İlk gün, 10 Nisan gecesi, 'Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durum yok' dedik ve bunu da gerçekleştirdik. Bu uygulamadan dolayı gerekli düzenlemeyi yapan İçişleri Bakanlığı'mıza, fırıncı esnafımıza ve fırın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti, özellikle ramazan ayında ve bundan sonra da göstermelerini temenni ediyorum. Bugüne kadar gelen genelgeler doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Bugünden sonra da aynı şekilde devam edeceğiz."

'İZİN BELGESİNDE YAZAN BÖLGENİN DIŞINA ÇIKMAMALILAR'

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak sokak gezerek, ekmek satışı yapan fırıncıları uyaran Balcı, "En son 16 Nisan'da yayımlanan genelge gereği bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi diğer ilçede dağıtım yapamamaktadır. Genelge bunu gerektiriyor. Bu şekilde dağıtım yapan işletme sahiplere izinsiz dağıtım yapan kişi gibi işlem yapıldı ve yapılacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor. İzin belgesi olmayan hiçbir aracın dağıtım yapmaması gerekiyor" diye konuştu.

ÖZEL PİDE SİPARİŞİ VERİLMESİ YASAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birtakım yeni önlemler alındığına dikkat çeken Balcı, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın dün akşam yayınladığı genelge doğrultusunda, özellikle ramazan ayında ramazan pidesinde yapılacak uygulamada, vatandaşımızın iftara yakın saatte fırın önlerinde kuyruk oluşturmaması için birçok önlem aldı. Bunların en başında gelen iki konu var. Vatandaşlarımızın özellikle kıymalı, etli, kuşbaşılı gibi özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişleri gerçekleşmeyecektir. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu, iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani, iftar saatine 2 saat kala fırınlarda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek. Fakat satışlar devam edecek. Bunun yanlış anlaşılmaması gerekir. Satışlarda bir sıkıntı yok. Satışlarımız devam edecek. Üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da fırının önündeki kuyruğun, yani vatandaş yoğunluğunun önlenmesini sağlayacaktır. Hazır olan pide ve ekmeği vatandaşımız alıp evine gidecektir. Buna rağmen ufak da olsa bir yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnaflarımızın da üzerine düşen sorumluluğu geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmesi gerekir."

İSTANBUL'DA 300 GRAM PİDE 3 TL

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını ise şöyle açıkladı:

"Mübarek ramazan ayında uygulanacak pide fiyatları yalnız ramazan ayına has üretmiş olduğumuz pidenin fiyatları konusunda illerdeki odalarımız bundan yaklaşık 1 ay önce çalışmalarını yaparak bağlı bulundukları esnaf odaları birliklerinden gelen maliyetler konusunda fiyatlarını almış bulunmaktalar. Biz federasyon olarak illerimizde geçen sene azami fiyat 8,5, 9 lira uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yapmıştık. Odalarımız da bu genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ilgili esnaf odaları birliklerinden, ticaret odalarından fiyatlarını almış bulunmaktadırlar. Buna göre ramazan ayında üretilecek ramazan pidesi, Ankara'da 275 gram 2,5 TL, İzmir'de 300 gram 3 TL, İstanbul'da 350 gram 3 TL, 400 gram 4 TL, Bursa'da 200 gram 2 TL, Kocaeli 370 gram 3,5 TL, Samsun'da 420 gram 4 TL, Sakarya'da 470 gram 4,5 TL'den satılacağını açıkladı. Yani kilosu 9,5 TL'ye tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz ramazan pidesi fiyatları bu şekilde gerçekleşecek. Geçen yıla baktığımızda, geçen yıl ile bu sene arasında yüzde 8 ile yüzde 12 arasında bir fiyat artışı söz konusu."

?