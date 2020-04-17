Ramazan pidesi ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ramazan pidesi ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı

6 saat önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülnaz Kocaoğlu (50), evde ramazan pidesi yapıp üzerine çörek otuyla 'Evde kal Aydın.

Ramazan pidesi ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülnaz Kocaoğlu (50), evde ramazan pidesi yapıp üzerine çörek otuyla 'Evde kal Aydın. Evde hayat var' yazarak evde kalınması çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkma yasağının sürdüğü ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının devam ederken evlerde ekmek, pide ve börek gibi hamur işlerinin yapımında da artış yaşanmaya başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ev kadını Gülnaz Kocaoğlu da yaklaşan ramazan ayı öncesinde evde pide yapmaya başladı. Evli, iki çocuk annesi Kocaoğlu, yaptığı ramazan pidesinin üzerine çörek otuyla 'Evde kal. Evde hayat var" yazarak, çağrısında bulundu. Evde kalınmadığı sürece virüsle mücadelenin uzayacağına dikkati çeken Kocaoğlu, "Evde kaldığımız sürece de stresimiz artacak. Bu nedenle de evde kalalım ve bir şeylerle meşgul olmak içinde ramazan idemizi kendimiz yapalım. Türk kadınları çok becerikli. İsterse her şeyi yapabilir. Evdeki ve eldeki imkanlarla ben de ramazan pidesi yaptım. Küçük somun ekmekleri yapıyorum. Bunları normal turbo fırında yapıyorum. Ekstra taş fırın gerekmiyor. Eldeki imkanlarla her şeyi yapabiliriz. Kadınların elinden her şey gelir. Dünya kadınlarla güzel.  Bu salgını temizliğimiz ve el becerimizle biz atlatacağız" dedi.

3 SAATTE RAMAZAN İDESİ HAZIR

Kocaoğlu, ramazan pidesinin her evde kolaylıkla yapılabileceğini kaydetti. Un, yumurta, tuz, süt, zeytinyağı, su ve maya kullanarak yaptığı pidelerin üzerine susam serpip fırında pişirdiğini belirten Kocaoğlu, "Hamurun kabarması için beklenen süre de gözaltına alındığında 3 saat gibi bir sürede ramazan pidesi hazırlamak mümkün. Yaptığım pideler 4 gün boyunca 2 kişilik bir aileye yetiyor" dedi.

'EVİMİZİN KULLANMADIĞIMIZ KÖŞESİ VARMIŞ'

Her pidenin ayrı bir lezzeti olduğuna vurgu yapan Kocaoğlu, "Önümüzde ramazan ayı var. Ramazan pidesinin evde yapılacağını göstermek için denedim ve çok da güzel oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak gidi, fırından da alınabilir. Ancak ben evde yapılması taraftarıyım. Ramazan pidesiz olmaz bunu bende biliyorum. Ancak, evde yapılan da fırındaki pide ile birebir oluyor. Hiç gidip de pide kuyruğuna girerek bu salgını uzatmayalım. Dışarıda olduğumuz sürece bu salgın bitmeyecektir. Balkondan dışarıya baktığım zaman ne araç trafiği ne de insan trafiği bitiyor. Aslında bu bir sınav. Birbirimizi anlamak için belki bir fırsat. Hayatta o kadar çok kaçırdığımız şey olduğunu anladık. Evimizin kullanmadığımız köşesi varmış. Elimize almadığımız kitap ve malzememiz varmış. Evde, kalmak bunu bize gösterdi. Önceden, 'Hava güzel bir gezeyim' diyordum. Ancak, şimdi evde kalmanın da güzelliğini fark ettim. Sabırlı olursak dışarı çıkacağımız günlerde gelecek" diye konuştu.


Koronavirüs, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:16 Kaynak: DHA

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