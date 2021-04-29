Ramazan pidesi Kızılay'dan - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ekipleri kentte değişik mahallelerde akşam Ramazan pidesi ve erzak dağıtımına devam ediyor.

Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Düzce Kızılay Düzce Şubesi genç gönüllüleri ile birlikte vatandaşlarında destekleri ile Ramazan Ayı boyunca her akşam şehrin farklı mahallelerine Ramazan pidesi dağıtımlarına devam ediyor. Ayrıca, ülke genelinde uygulanan tam kapanma süresi ve ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtımlarının devam edeceği bildirildi. - DÜZCE