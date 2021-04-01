Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda - Son Dakika

Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda

01.04.2021 09:03

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ramazan pidesi fiyatlarına zam yapılacağını söyledi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Ramazan pidesi fiyatlarına zam yapılacağını söyledi.

Samsun'da merakla beklenen Ramazan pidesi fiyatları belli olmadı ama zam geleceği kesinleşti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Samsun Fırıncılar Odası Başkanlığının ortak imzasıyla belirlenecek olan Ramazan pidesi fiyatına zam yapılacak. Samsun'da geçen sene pide fiyatına 470 gram olan pidenin gramajı 420 grama düşürülerek zam yapılmıştı. SESOB Başkanı Güler, bu yıl da artan maliyetlerden dolayı pide fiyatına zam yapılacağını açıkladı.

"Pide fiyatlarına mutlaka bir zam gelecek"

Pide fiyatlarına zam geleceğini ifade eden Başkan Eyüb Güler, "Bazı ürünlerde zam olabilir. Birçok ithal ürünün fiyatı arttı. Dolar arttı. Buna bağlı olarak birçok ithal ürünün ham maddesine zam geldi. Bu ürünlerin etkilediği yan ürünler de zamlandı. Örneğin Ramazan ayında pide fiyatları konusu var. Bu fiyatları biz belirliyoruz ama tabii ki zarar etmeden, halkımıza da fazla yük vurmadan maliyet hesaplanacak. Buna göre de fiyat verilecek. Bazen ekmek zamlanıyor. Halkımız duyarlı bu konuda. Bazıları, 'Ekmeğe de zam olur mu?' diyor. Ama una ve birçok ürüne zam geliyor. Bunlar hep hesaplanıyor. Maliyet hesapları yapılıp, ona göre zam geliyor. Pide fiyatı önümüzdeki hafta belirlenecek. Mutlaka bir zam gelecek" dedi.

"Ramazan ayında haksız kazanç sağlamak isteyenler olabilir"

Ramazan ayında ortaya çıkan fırsatçılar hakkında da uyarılarda bulunan Eyüb Güler, "Ramazan ayı Müslümanlar için mübarek ay. Bu ayı saptırarak kendine menfaat sağlamak adına insanların manevi duygularını kullanarak kendilerine haksız kazançlar sağlamak isteyenler olabiliyor. Bunların önüne geçmek için esnafın da halkın da dikkatli olması lazım. Her sene bazı istenmeyen olaylar yaşanıyor. Bu sene önceki senelerden farklı. Covid-19 salgını ile sıkıntı daha büyük. Ramazan ayı gelmeden, karaborsacılar bu işlere sarılmadan önce fiyatlar zaten atmaya başlamıştı. Kimin hangi ürünü neye sattığı belli değil. Devletimizin bu konuda baskı yapmasına rağmen önüne geçilemedi. Korona virüsü sıkıntısı ile beraber Ramazan'da fırsat kollayan kişiler de olabilir. Onun için kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimler çalışma yürütüyorlar ama daha çok iş esnafa ve halka düşüyor. İki taraf da bilinçli olarak bu kişilere fırsat vermemeli" diye konuştu.

"Ucuz diye merdiven altı üretilen ürünlere saldırmayalım"

Merdiven altı üretime de dikkat çeken Güler, şunları söyledi:

"Esnaf salgından muzdarip. Sattığımız malı aynı fiyata alıp yerine koyamıyoruz. Burada suç esnafın değil. O yüzden küçük sermayeli esnafımız ne stok yapabilir ne de karaborsa yapabilir. Denetimler de her zaman sürüyor. Halkımız da çok dikkatli olsun. Aradaki fırsatçılara yol vermeyelim. Bilinçli, davranalım. Bir de Ramazan aylarında merdiven altı üretim çoğalıyor. Şeker, lokum ve tatlı gibi Ramazan'da çok tüketilen ürünlere dikkat edelim. Ucuz diye merdiven altı üretilen ürünlere saldırmayalım. Ramazan'ı en iyi şekilde karşılayalım." - SAMSUN

Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda
Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda
Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda
Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda
Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda
Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda
Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda

Esnaf ve Sanatkarlar, Ramazan, Samsun, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Ramazan pidesine zam yolda - Son Dakika Ekonomi


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