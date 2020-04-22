Ramazan pidesine zam yok - Son Dakika
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Ramazan pidesine zam yok

6 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mart ve Nisan ayı meclis toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mart ve Nisan ayı meclis toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin elektronik ortamda katılımıyla yapılan toplantıda, bu yıl covid-19 salgınının sebep olduğu durum nedeniyle Ramazan pidesine zam yapılmaması yönünde karar alındı. Geçen yıl 300 gramı 3 TL'den satılan Ramazan pidesi, bu yıl da aynı fiyattan satılacak.

Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında yapılan toplantıda, meclis üyeleri sektörlerinde yaşanan gelişmeleri aktardı. Elektronik ortamda yapılan bir meclisin ATSO tarihinde ilk olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bir aydan bu yana yönetim kurulu toplantılarımızı ve komite toplantılarımızı elektronik ortamda yapıyoruz. Korona dolayısıyla bizim yönetim olarak iş yükümüz azalmadı, tersine arttı. Yüz yüze görüşmeler azaldı, ama telefonla çalışma birkaç misli arttı. İlk günden bu yana TOBB'da Rifat Başkan ve TOBB yönetimiyle Hükümetin destek paketi üzerinde çalışıyoruz. İşyeri kapanmaları dolayısıyla Sayın Valimizle ve Belediye Başkanlarımızla devamlı görüşme halindeyiz. Antalya, nazar değmesin, Türkiye'de en az vaka olan illerden birisidir. Antalya'yı korumak hepimizin sorumluluğudur. Şimdi ne kadar disiplin ve fedakarlık gösterirsek, o kadar hızlı sonuç alırız. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız müthiş bir fedakarlıkla hizmet veriyorlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyorum. Salgın nedeniyle Türkiye'de can kaybımız 2 bin kişiyi geçti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

1 milyon maske

ATSO'nun maske üretimi ve dağıtımı konusunda ilk günden itibaren büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Davut Çetin, "1 milyon maske için kumaş aldık, Milli Eğitim okullarda maske üretimine başladı. Valilik tarafından kamu çalışanları ile Odamız web sayfasından maske talep eden işletmelere dağıtım yapıldı. Ayrıca Odamızda siperli maske üretiyoruz. Şu ana kadar 5 bin siperli maske üretip İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ettik" diye konuştu.

Antalya'da çift etki

Antalya ekonomisinin hem iş yeri kapanmalarından, hem de turizmdeki kayıptan dolayı iki taraflı bir etkilenme yaşadığını vurgulayan Çetin, "Geçen yıl Nisan ayında 900 bin civarında turiste ev sahipliği yapmıştık, 4 ayda 1.5 milyona yakın ziyaretçimiz olmuştu. Yılın ilk aylarındaki yüksek verilerin etkisi ile bugüne kadar gelen 504 bin turisttir. Şu anda iç ve dış turizm durmuş bir halde. Koronanın etkisi turizmde, ticarette, sanayide daha bir süre yaşanacak. Yapılan anketlerde Avrupa'nın yüzde 50'si ilk 3 ayda tatile gitmek istiyorum diyor ama istemekle olmuyor" ifadesini kullandı.

Korona virüs salgını ile birlikte turizm sektöründe de radikal değişiklikler beklendiğini vurgulayan Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Turizm grubumuzun önerileri önemlidir ve dikkate alınmalıdır. Otellerin bir kısmına yenileme yaparak kapalı kalma imkanı sağlanmalıdır. Şu anda 504 bin kişi. Benim öngörüm, bundan sonra geçen yılın ancak yüzde 30-40'ı kadar turist gelir. Kapasiteyi düşürelim belli bölgelere destek verelim, şehir içi otelleri koruyalım. Turizmin bundan sonra da yönü değişecek. Belki kitle turizminden çıkacağız. Şehir otelciliği ve kırsal turizm daha çok gelişebilir gibi gözüküyor. Kundu gibi bölgelerimiz kapasiteyi düşürerek, her şey dahilden çıkarak, mesafe kurallarına uyarak, daha yüksek fiyatlarla çalışmayı deneyebilirler. Otel, restoran, kuaför, kreş gibi işletmelerde birinci slogan hijyen ve sağlık olmalıdır. Önümüzdeki günlerde dünyada bazı otellerin sağlık komplekslerine dönüşmesi mümkündür. Müşterilerine bağışıklık sistemi güçlendirme programı uygulayan oteller olacaktır. Belki korona testi yaptıran otel çıkacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımız Korona sertifikası üzerinde çalışma başlattıklarını söylemiştir. Buna göre; Araç sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personelin pandemi eğitimi alması, otel, havalimanı, restoran sterilizasyonu gibi koşullar getirilecektir"

"Dijital satışlarda artışlar yaşandı"

Covid-19 salgını ile birlikte dijital satışlarda büyük artışlar yaşandığını belirten Çetin, "Yıllardan bu yana Oda olarak Antalya 4.0, e-ticaret, dijitalleşme deyip durduk. Bu dönemde büyük marketlerin dijital satışları 4 kat arttı. E-ticaretin nasıl ayakta kaldığını veriler göstermektedir. Eğitimde dijitalleşmede 3-4 yıllık mesafe 2 ayda alındı. 2 ay önceki mecliste "Gig ekonomisi", yani evden çalışma, kısmi zamanlı çalışma artacak demiştim. Koronayla istihdamın büyük kısmı hızla dönüşmüş oldu. Bazı sektörler bir süre daha dijital kalmaya devam edecek. Sanal fuarlar yapılacak, B2B görüşmeler telekonferanslarla yapılacak. Yani dijitalleşme rüzgarı hız kazandı, hiç birimiz daha fazla seyirci kalamayız" dedi.

Ramazan Pidesine zam yok

ATSO Meclis toplantısında Ramazan ayı pide fiyat tarifesi de gündeme geldi. ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Meclisi'nin Ramazan pidesine zam yapılmaması yönünde karar aldığını belirterek, "Pandemiden dolayı meclisimiz pide fiyatlarını, fırın sektörümüzün de önerisiyle, geçen yıl düzeyinde (300 gram pide 3 TL) tutma kararı aldı. Artan maliyetlere rağmen Ramazan ayında halkımızın sofrasına destek olunmuştur" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:16 Kaynak: İHA

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