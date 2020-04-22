Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Eskişehir'de Ramazan pidesi satış bedeli belli olurken, bu yılki pideler 280 gram olarak 2 buçuk liradan satılacak.



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayın gelmesi yaklaştı. Ramazan boyunca vatandaşların sofralarında olmazsa olmazlardan biri olan pidenin fiyatında önceki yıla göre bir değişiklik oldu. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Mülazımoğlu, 280 gram pide satış fiyatının bu yıl 2 buçuk lira olarak belirlendiğini söyledi. Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Eskişehir ve ilçelerinde faaliyet gösteren fırınlarda gereken her türlü tedbir ve hijyen koşullarının titizlikle alındığına da dikkat çeken başkan Mülazımoğlu, "Geçtiğimiz yıl ramazan ayında fırınlarımızda 300 gram pideyi 2 lira 10 kuruştan satıyorduk. Bu yıl ise 20 gram düşüşü ve 40 kuruşta fiyat artışına gidildi. Yeni fiyat tüm fırın işletmecilerimize bildirildi. Ayrıca virüs salgını nedeniyle fırınlarımızda tüm üretimler saat 18.00'da sona erecek satışlar ise ilgili bakanlığın genelgesi doğrultusunda devam edecek. Sıcak pide alabilmek için vatandaşlarımız kuyrukta bekletilmeyecek. Fırınlarda soğuk sıcak pide ayrımı yapılmadan satış yapılacak. Sosyal mesafe kuralına da mutlaka uyulacak" dedi.



Fiyatta yüzde 19 zam söz konusu



Bu yıl pideye yapılan yaklaşık yüzde 19 artışın giderleri karşılayamayacağını da belirten Kazım Mülazımoğlu, "Eskişehir halkımız geçen yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da en ucuz pideyi güvenli bir şekilde tüketmeye devam edecek. Biz fırıncılar salgın nedeniyle vatandaşımızın ayağına kadar giderek ekmeksiz bırakmadık. Bu sıkıntılı ve tehlikeli süreçte biz fırıncılarda taşın altına elimizi koyduk. Daha sağlıklı günler için sıcak pide yerine soğuk pide tüketmeyi tercih edelim. Tüm fırıncılar adına Eskişehir halkımıza sağlık günler diliyorum Halkımızın Ramazan ayı mübarek olsun" diye aktardı. - ESKİŞEHİR