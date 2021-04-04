Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı - Son Dakika

Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı

04.04.2021 14:34
Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı, System.String[]

Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya'da geçen yıl 300 gramı 3 TL'den satılan pidenin bu yılki satış fiyatı 250 gram 3 TL olarak belirlendi.

Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya'da geçen yıl 300 gramı 3 TL'den satılan pidenin bu yılki satış fiyatı 250 gram 3 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 300 gramı 3 TL 'den satışa sunulan pidenin, bu yıl yapılan maliyet hesapları sonucunda 250 grama düşürülerek fiyatının aynı tutulmasına karar verildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, " Fiyat ve gramajla ilgili valiliğe, belediyeye, ilgili kurumlara müracaatlarımızı yaptık. Herhangi bir itiraz ve değişiklik olmazsa, Ramazan'da 250 gram pide 3 TL olacak" diye konuştu.

"Pideyi, 250 gram 3 TL olarak karara bağladık"

Maliyetleri değerlendirerek bir fiyat belirlediklerini söyleyen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, "Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu 1 Nisan Perşembe günü toplandı. Fırıncılar odamız yapmış olduğu faaliyet hesaplarına göre, 250 gram pideyi 3 TL olarak bize teklif getirdi. Günün şartları, maliyetlerin artması, kiraların artması, girdilerin artması, birçok ürün ve katkı maddelerinin yüksek fiyatlı olmasını sebep göstererek maliyet hesabını değerlendirdik. Daha önce 300 gram 3 TL olan bir önceki Ramazan ayındaki pideyi, 250 gram 3 TL olarak karara bağladık. Tabi bununla ilgili biz valiliğe, belediyeye, kurumlara, zam ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Herhangi bir itiraz olmazsa, kesinleşirse Ramazan'da pide 250 gram 3 TL olacak" diye konuştu.

"Fiyatının 3 TL olarak kalması konusunda anlaştık"

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce de, pidenin fiyat ve gramajının ortaklaşa alınan bir karar olduğunu söyleyerek" Pidenin gramajı ile ilgili Ticaret Odası ile bir toplantı yaptık. Ortak karar alarak pidenin gramajının 300 gramdan 250 grama düşürülüp fiyatının 3 TL olarak kalması konusunda anlaştık" şeklinde konuştu.

"250 gram pide 3 TL, 400 gram pide 5 TL"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş ise " 250 gram pide 3 TL, 400 gram pide 5 TL şeklinde iki tane fiyat belirlendi. 400 gram pidenin fiyatının 5 TL olmasının sebebi kara fırınlarda çıkan pidelerin küçük gramajlı çıkmaması. Fırıncılar, fiyatlardan memnun değil ama yapacak herhangi bir şey yok. Pandemi döneminde de en azından Ramazan'da halkımıza, faydalı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı
Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı
Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Antalya, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı! Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı! CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor         
15:15
Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor         
14:51
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek         
14:09
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı         
13:26
70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü 70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü         
12:21
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı         
08:52
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 15:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazan pidesinin gramajı düştü fiyatı aynı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei