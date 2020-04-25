Ramazan pidesiyle 'evde kal' mesajı - Son Dakika
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Ramazan pidesiyle 'evde kal' mesajı

6 saat önce

Ramazan pidesiyle 'evde kal' mesajıAYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülnaz Kocaoğlu (50), ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal Aydın' ve 'Evde hayat var' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti.

Ramazan pidesiyle 'evde kal' mesajı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülnaz Kocaoğlu (50), ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal Aydın' ve 'Evde hayat var' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti.

İncirliova ilçesinde oturan, ev kadını Gülnaz Kocaoğlu, ramazan ayı dolayısıyla evde pide yapmaya başladı. Evli ve 2 çocuk annesi Kocaoğlu, yaptığı pidelerin üzerine çörek otuyla 'Evde kal Aydın', 'Evde hayat var' yazarak, koronavirüs salgınına karşı evde kalınmasının önemine dikkat çekti. Evde kalınmadığı sürece virüsle mücadelenin uzayacağını belirten Kocaoğlu, "Evde kaldığımız sürece de stresimiz artacak. Bu nedenle de evde kalalım ve bir şeylerle meşgul olmak içinde ramazan pidemizi kendimiz yapalım. Türk kadınları çok becerikli. İsterse her şeyi yapabilir. Evdeki ve eldeki imkanlarla ben de ramazan pidesi yaptım. Küçük ekmekler yapıyorum. Bunları normal turbo fırında yapıyorum. Ekstra taş fırın gerekmiyor. Eldeki imkanlarla her şeyi yapabiliriz. Kadınların elinden her şey gelir. Dünya kadınlarla güzel. Bu salgını temizliğimiz ve el becerimizle biz atlatacağız" dedi.

3 SAATTE RAMAZAN PİDESİ

Gülnaz Kocaoğlu, ramazan pidesinin her evde kolaylıkla yapılabileceğini kaydetti. Un, yumurta, tuz, süt, zeytinyağı, su ve maya kullanarak yaptığı pidelerin üzerine çörek otu serpip, fırında pişirdiğini belirten Kocaoğlu, "Hamurun kabarması için beklenen süre de gözaltına alındığında 3 saat gibi bir sürede ramazan pidesi hazırlamak mümkün. Yaptığım pideler 4 gün boyunca 2 kişilik bir aileye yetiyor" diye konuştu.

Her pidenin ayrı lezzeti olduğuna vurgu yapan Kocaoğlu, "Ramazan pidesinin evde yapılacağını göstermek için denedim ve çok da güzel oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak gidip, fırından da alınabilir. Ancak ben evde yapılması taraftarıyım. Ramazan pidesiz olmaz bunu ben de biliyorum. Ancak evde yapılan da fırındaki pide ile birebir oluyor. Hiç gidip de pide kuyruğuna girerek bu salgını uzatmayalım. Dışarıda olduğumuz sürece bu salgın bitmeyecektir. Balkondan dışarı baktığım zaman ne araç trafiği ne de insan trafiği bitiyor. Aslında bu bir sınav. Birbirimizi anlamak için belki bir fırsat. Hayatta o kadar çok kaçırdığımız şey olduğunu anladık. Evimizin kullanmadığımız köşesi varmış. Elimize almadığımız kitap ve malzememiz varmış. Evde, kalmak bunu bize gösterdi. Önceden 'Hava güzel bir gezeyim' diyordum. Ancak şimdi evde kalmanın da güzelliğini fark ettim. Sabırlı olursak dışarı çıkacağımız günlerde gelecek" dedi.

Ramazan pidesiyle 'evde kal' mesajı

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:36 Kaynak: DHA

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