Son Dakika Haberleri: Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu
Son Dakika Güncel Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu

Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu

50 dakika önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Ramazan Sarı, Amerikalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Ramazan Sarı, Amerikalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi 79 Kg'da temsil eden Ramazan Sarı Japon ve Ermeni rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Finale kalma mücadelesinde Gürcü rakibi Gaphrindashvili'ye yenilen Ramazan Sarı, bronz madalya için repesajdan gelen ABD'li Muhammed Mustafa Mc Bryde ile karşılaştı. Maçın ikinci devresinde rakibine karşı çok üstün güreşen Ramazan Sarı, karşılaşmadan 8-3 galip ayrılarak şampiyonadaki ilk madalyayı Türk kafilesine getirmiş oldu.

Maçın ardından İHA mikrofonuna konuşan Sarı, altın madalya kazanmayı, İstiklal Marşı'nı söylemek istediğini ancak nasip olmadığını söyleyerek, "Rabbime hamdolsun üçüncülükle dönüyorum. İlk madalyamızı aldık Türkiye olarak. Ben şu an Gölcükte şehit düştü Kamuran abla kardeşime hediye ediyorum ben bu madalyayı. Asker selamını gönderiyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ramazan Sarı, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan ABD'ye savaş uyarısı: Kimsenin yararına olmayacak
Rusya'dan tuhaf Bağdadi açıklaması: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya açıklaması: Kısa sürede ortak devriyeler başlayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Güvenli Bölge'de YPG'li terörist görürsek yok ederiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 00:01:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]