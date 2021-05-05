Ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliği: Hurma - Son Dakika

Ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliği: Hurma

Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı'nda tezgahlarda sunulan hurma çeşitlerinden detaylar Çarşı'daki esnaflar ile röportaj ERBİL - Dünya çapında yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelen hurma, özellikle ramazan ayında, iftariyelik olarak tüketimi ile zirve yapıyor.

Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı'nda tezgahlarda sunulan hurma çeşitlerinden detaylar Çarşı'daki esnaflar ile röportaj ERBİL - Dünya çapında yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelen hurma, özellikle ramazan ayında, iftariyelik olarak tüketimi ile zirve yapıyor. Irak'ın Erbil kentindeki Kayseri Çarşısı'nda yan yana dizili dükkanlarda farklı ülkelerden getirilen hurma çeşitleri satışa sunuluyor.

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