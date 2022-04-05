Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Gümüşhane Sironu - Son Dakika
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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Gümüşhane Sironu

05.04.2022 12:28
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Gümüşhane Sironu

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve iftar ve sahurların vazgeçilmez yemeği olan 'Siron' satışları Ramazan ayıyla birlikte artışa geçti.

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve iftar ve sahurların vazgeçilmez yemeği olan 'Siron' satışları Ramazan ayıyla birlikte artışa geçti.

Asırlardır Gümüşhane ve civarındaki kentlerde "Siron" ve "Ziron" adıyla bilinen pişirilmiş yufkanın sıcakken katlanıp kesilmesi ve ardından fırınlanmasıyla yapılan, fırından sonra sıcak suyla ıslatıldıktan sonra üzerine süzme yoğurt serilerek tereyağlı-cevizli sosuyla yenilen Gümüşhane Sironu Ramazan ayıyla birlikte büyük rağbet görüyor.

Evlerde genellikle kadınların bir araya gelerek imece usulüyle yaptığı sironun son yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle evlerde üretimi çok az miktarda olurken vatandaşlar siron ihtiyaçlarını kentte bu işi endüstriyel olarak yapan işletmelerden görüyor.

Gümüşhane Sironu, 5 dakikada yemeye hazır hale gelmesi ve hafif olması nedeniyle ramazan ayında vatandaşların hem iftarda hem de sahurda sıklıkla tükettiği bir yiyecek.

Kentte 10 yıldır eşiyle birlikte yufka işini yapan Hatice Doğan, geçmişten günümüze gelen yöresel bir yemek olan Gümüşhane Sironu'nun Ramazan ayında satışlarının arttığını belirterek "Yufkayı sacda pişirdikten sonra kıvırıp kesiyoruz. Daha sonra isteğe göre fırına atıp kurutuyoruz. Sıcak su ve yoğurtla ıslatılan sironlar kızartılmış tereyağıyla soslanarak afiyetle yeniliyor. Ramazan ayında hafif bir yiyecek olduğu için daha çok talep oluyor" dedi.

(Uğur Bulut - Recep Ergin/ İHA)

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Gümüşhane Sironu
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Gümüşhane Sironu
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Gümüşhane Sironu
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Gümüşhane Sironu

YORUMLAR
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Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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