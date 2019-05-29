Son Dakika Haberleri: "Ramazan Sokağı" çocukların gözdesi oldu
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"Ramazan Sokağı" çocukların gözdesi oldu

1 saat önce

Düzce Belediyesi tarafından Anıtpark'ta kurulan "Ramazan Sokağı" çocukların uğrak yeri oldu.

Düzce Belediyesi tarafından Anıtpark'ta kurulan "Ramazan Sokağı" çocukların uğrak yeri oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta düzenlenen ramazan etkinlikleri çocuklar için hazırlanan gösterilere ev sahipliği yapıyor.
"Ramazan Sokağı" sahnesinde Düzce Halk Eğitim Merkezi tarafından drama ve illüzyon gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.
Çocuklar da sahneye çıkarılarak oyunlara dahil edilirken, gösteriler ailelerden takdir topladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:49 Kaynak: AA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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