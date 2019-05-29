"Ramazan Sokağı" çocukların gözdesi oldu
1 saat önce
Düzce Belediyesi tarafından Anıtpark'ta kurulan "Ramazan Sokağı" çocukların uğrak yeri oldu.
Düzce Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:49 Kaynak: AA
tarafından Anıtpark'ta kurulan "Ramazan Sokağı" çocukların uğrak yeri oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta düzenlenen ramazan etkinlikleri çocuklar için hazırlanan gösterilere ev sahipliği yapıyor.
"Ramazan Sokağı" sahnesinde Düzce Halk Eğitim Merkezi tarafından drama ve illüzyon gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.
Çocuklar da sahneye çıkarılarak oyunlara dahil edilirken, gösteriler ailelerden takdir topladı.
İftara ne kadar kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba il il iftar vakitleri
Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez
Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor