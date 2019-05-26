Ramazan Sokağında çocuklara özel etkinlik
4 saat önce
Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Sokağına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:50 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Sokağına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için de etkinlikler yapıldı.
Kırıkkale'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Ramazan Sokağına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için de özel etkinlikler düzenleniyor. Ramazan ayına farklı bir atmosfer yaşayan vatandaşlar etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
ve ekibine teşekkür etti.
Ramazan Sokağında kurulan stantlarda el sanatları, ev yapımı ürünler, çay ocakları, kahve dükkanları gibi dükkanlar ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Yüzlerce vatandaş Ramazan sokağına gelerek Ramazan ayını farklı bir atmosferde yaşıyor. - KIRIKKALE
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