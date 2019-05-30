Son Dakika Haberleri: Ramazan Sokağında İslami İlimler Fakültesi İlahi Korusu Sahne Aldı
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Ramazan Sokağında İslami İlimler Fakültesi İlahi Korusu Sahne Aldı

34 dakika önce

Ramazan Etkinlikleri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Kırıkkaleli hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Ramazan Sokağında İslami İlimler Fakültesi İlahi Korusu Sahne Aldı, System.String[]

AŞUK İLE MAŞUK GÖSTERİSİ

Ramazan Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Ramazan Sokağına Kırıkkaleli hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan Sokağında sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için aşuk ile maşuk gösterisinin yanı sıra. Çocuklar için birçok etkinlik yapıldı.

BAYRAM SONUNA KADARAÇIK KALACAK

Ramazan Etkinlikleri kapsamında Gönülden Sesler Yarışma Birincisi Ömer Selimoğlu ve Kırıkkale Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi ilahi korusu sahne aldı.Ramazan Sokağında kurulan stantlarda el sanatları, ev yapımı ürünler, çay ocakları, kahve dükkanları gibi dükkanlar ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Yüzlerce hemşehrilerimiz Ramazan sokağına gelerek Ramazan ayını farklı bir atmosferde yaşıyor. Ramazan Sokağı etkinlikleri Bayram sonuna kadarvatandaşlarımıza hizmet verecek

UĞRAK MEKANLARINDAN BİRİSİ

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Ramazan ayının, ruhuna uygun bir şekilde her anlamda dolu dolu yaşanması için belediyemiz tarafından kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşlarımızın en önemli uğrak mekanlarından birisi olduğunu ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:54 Kaynak: Bültenler
Ramazan etkinlikleri, Güncel
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