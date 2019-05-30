Ramazan Sokağında İslami İlimler Fakültesi İlahi Korusu Sahne Aldı

AŞUK İLE MAŞUK GÖSTERİSİ

Ramazan Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Ramazan Sokağına Kırıkkaleli hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan Sokağında sahne gösterileri ile başlayan programda çocuklar için aşuk ile maşuk gösterisinin yanı sıra. Çocuklar için birçok etkinlik yapıldı.

BAYRAM SONUNA KADARAÇIK KALACAK

Ramazan Etkinlikleri kapsamında Gönülden Sesler Yarışma Birincisi Ömer Selimoğlu ve Kırıkkale Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi ilahi korusu sahne aldı.Ramazan Sokağında kurulan stantlarda el sanatları, ev yapımı ürünler, çay ocakları, kahve dükkanları gibi dükkanlar ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Yüzlerce hemşehrilerimiz Ramazan sokağına gelerek Ramazan ayını farklı bir atmosferde yaşıyor. Ramazan Sokağı etkinlikleri Bayram sonuna kadarvatandaşlarımıza hizmet verecek

UĞRAK MEKANLARINDAN BİRİSİ

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Ramazan ayının, ruhuna uygun bir şekilde her anlamda dolu dolu yaşanması için belediyemiz tarafından kurulan Ramazan Sokağı, vatandaşlarımızın en önemli uğrak mekanlarından birisi olduğunu ifade etti.