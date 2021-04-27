Ramazan söyleşilerinin 2'ncisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Ramazan Söyleşilerinin 2'ncisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "İman ve İstikamet" başlıklı söyleşi, Dekanı Prof. Dr. Halil Aldemir'in yönlendiriciliği ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Söyleşi, Rektör Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun'un veciz takdimi ile başladı. Ardından söyleşiye katılımcıları selamlayarak başlayan İşliyen, içinde bulunduğu mübarek Ramazan-ı Şerif'in tüm ümmete hayırlar getirmesi niyazında bulundu.

Karacoşkun, Daha sonra, zamanla İslami hizmetlerde gayretlerin azaldığından bahsetti. Karacoşkun, Örnek olarak kendi ilahiyat yıllarında televizyona çıkıp bir saat konuşma imkanı verilse on yıl hapis yatmaya razı olan hocaların olduğunu; ancak günümüzde pek çok kanalda saatlerce programların yapılabilmesine rağmen hocalarımızdaki eski samimiyetin ve kalitenin azaldığını belirtti.

İşliyen, konuşmasının devamında imanı olmayanların amellerinin boşa gideceğini ayet ve hadislerden örnekler vererek açıkladı. İşliyen, Yaptıkları işlerde niyetin önemine değinerek yapılan amellerin kabul olması için samimiyetin olması gerektiğini vurguladı. İşliyen, bu yoğun koşuşturma içerisinde öncelik sıralamaları, kaybedilen, dünyevi şeylerin Allah'ın rızasının önüne geçmeye başladığını söyleyerek, işlerin samimi niyetle yapmamız gerektiğini ifade etti.

Söyleşi, teşekkür konuşması ile sona erdi. - KİLİS