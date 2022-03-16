Ramazan ve Asuman'ın kavuşması herkesi mutlu eder… - Son Dakika
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Ramazan ve Asuman'ın kavuşması herkesi mutlu eder…

16.03.2022 11:33

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan, reyting rekorları kıran ve her hafta başarısını katlayan Gönül Dağı'nın elli altıncı bölümü, 19 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara geliyor.

Gönül Dağı,bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Gönül Dağı'nın 19 Mart Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek olan yeni bölümünde neler olacak:

Asuman ve Ramazan'ın kavuşması herkesi çok mutlu ederken Ramazan da eski neşeli haline dönmüştür. Taner ise yeniden amcaoğullarıyla birlikte çalışmak istese de Veysel bunu kabul etmez.Ramazan ve Taner, Veysel'i ikna etmek için kolları sıvarken, Veysel ve Cemile'nin aldığı bir düğüne yardıma giderler. Bu düğün amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

Öte yandan düğünün dağılmasıyla Asya, Gülsüm öğretmene dönse de onun için kalıcı bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu süreçte tüm kadınlar Asya'ya sahip çıkarken, Asya'nın geleceğiyle ilgili karar ne olacaktır? Bu sırada Kenan ise uzaklaştırma kararını gizlemeye çalışırken kendini Dişçi Musa'nın yanında bulur. Durumu öğrenen Dişçi Musa'nın Kenan için bulduğu çözüm ne olacaktır?

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğullarıve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

Gönül Dağı 56. Bölümüyle 19 Mart Cumartesi saat 20.00'de TRT 1'de…

Gönül Dağı 56. Bölüm Fragman Linki:

Kaynak: Bültenler
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Toros Dağları, Cumartesi, Trt 1, Mart, Güncel, Son Dakika

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