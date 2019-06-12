Son Dakika Haberleri: "Ramazan ve İnfak" konulu yarışma
Son Dakika Güncel Haber

"Ramazan ve İnfak" konulu yarışma

5 saat önce

Van İl Müftülüğünce ortaokul öğrencileri arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Van İl Müftülüğünce ortaokul öğrencileri arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları gereğince 2019 yılı Ramazan teması olarak belirlenen "Ramazan ve İnfak" konusu çerçevesinde Van İl Müftülüğünce ortaokullar arası düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Yarışmaya kompozisyon dalında 8, resim dalında ise 11 ilçe birincileri katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, İpekyolu İlçe Müftüsü ve aynı zamanda İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri'nin selamlama konuşmasıyla başladı.

Yarışmada kompozisyon dalında Edremit Özel Hürriyet Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencisi Zülal Demirbaş, resim dalında ise Edremit Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Gül Yurtseven birinci oldu.

Birinci olan öğrencilere yarım altın ve kitap seti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise çeyrek altın ve kitap seti, ailelerine ve öğretmenlerine de çeşitli hediyeler verildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un tarihi simgeleri Milli Takıma destek için kırmızı-beyaza büründü Van'da, gün batımıyla ortaya çıkan Türkiye haritası görenleri duygulandırdı Diyanet-Sen Başkanı: Kuran eğitimine karşı çıkmak, eski Türkiye'de kalmıştır Son Dakika! Rusya'dan S-400 açıklaması: Pozisyonumuzda değişiklik yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 21:06:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ramazan ve İnfak" konulu yarışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]