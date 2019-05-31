Son Dakika Haberleri: "Ramazan ve İnfak" konulu yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu
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"Ramazan ve İnfak" konulu yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

Bozüyük İlçe Müftülüğünce ortaokullar arasında düzenlenen "Ramazan ve İnfak" konulu kompozisyon ve resim yarışmasının ödülleri verildi.

Bozüyük İlçe Müftülüğünce ortaokullar arasında düzenlenen "Ramazan ve İnfak" konulu kompozisyon ve resim yarışmasının ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen kompozisyon ve aynı temalı resim yarışmasında seçilen eserlerin sahipleri İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle ödüllerini buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öngördüğü şekilde seçilen eserler birer çeyrek altınla ödüllendirildiği gibi katılan her eser sahibi de 100'er lira ile ödüllendirildi. Düzenlenen ödül törenine öğrenciler, öğretmenleri ve veliler katıldı. Ödülü takdim eden İlçe Müftüsü Mustafa Topal ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmaya katılan öğrencilere ve onları yarışmaya hazırlayan öğretmenlerine teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:03 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Bozüyük, Yaşam
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