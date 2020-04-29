Ramazana özel dolmalık ekmekler raflarda - Son Dakika
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Ramazana özel dolmalık ekmekler raflarda

6 saat önce

EGE Bölgesi'nde sadece ramazan ayı sofralarına özel hazırlanan dolmalık ekmek, raflardaki yerini aldı.

Ramazana özel dolmalık ekmekler raflarda, System.String[]

EGE Bölgesi'nde sadece ramazan ayı sofralarına özel hazırlanan dolmalık ekmek, raflardaki yerini aldı. 'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak adlandırılan ve bölgeye has lezzetlerden olan ekmek dolması, dolmalık ekmeğin içine kıyma, kavurma, tavuk gibi malzemeler doldurularak, hazırlanıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Ege Bölgesi'ne has dolmalık ekmek de raflara çıktı.

Sadece ramazan ayında üretilen dolmalık ekmek diğer ekmek türlerine göre daha yumuşak hamurla hazırlanıyor. Bölgede 'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak isimlendirilen dolmalık ekmek, 250 derece üzerinde sıcaklıkla pişiriliyor. Fırıncılar sadece 1 ay ürettikleri dolmalık ekmeği, 3 TL'den satışa sunuyor. Dolmalık ekmek, içi tavuk, tortu, kıyma ve kavurma gibi malzemelerle doldurularak ekmek dolması halini alıyor.

Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi'nde dolmalık ekmek üretimi yapan fırıncılardan Kürşat Ertekin, "Dolmalık ekmeğin hamurunun yumuşak olması gerekiyor. Öncelikle hamuru 10 dakika kadar dinlendirip, kabarma aşamasında kenarlarını basıyoruz. Sırrı, hamurun ortasının hiç basılmaması. Hamur kabardıktan sonra fırında pişiriliyor. Malzeme olarak un, su, tuz, maya kullanılıyor. Yüksek ateşte 15 dakika pişiyor. Dolmalık ekmeğin normal ekmekten çok daha lezzetli olduğunu herkes bilir. Vatandaşlar 'Ramazan gelsin de bu ekmeği yiyelim' diye beklerler" dedi.

HEYECANLA BEKLENİYOR

Dolmalık ekmeğin büyük bir heyecanla beklendiğini söyleyen fırıncı Zeycan Aslan, "Dolmalık ekmekler senede bir kez ramazan ayında çıkıyor. Vatandaşlar bunların içini doldurarak yiyor. İçlerine kıyma, kavurma, tavuk gibi farklı malzemeler dolduruluyor ve kapağı kapatılıyor. Bunlar ramazan hediyesidir. Şu anda dolmalık ekmekleri, 3 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu.

ÖZENLE HAZIRLANIYOR

Dolmalık ekmeği severek tükettiklerini söyleyen Ayşe Duruk ise, "Dolmalık ekmeği fırınlardan alırız. İçini oyarız ve küçük küçük parçalarız. Tavada tereyağıyla ısıtıp, dış kısmını tavada çeviririz. İç malzemesini hazırlarız. İçine kuşbaşı, kıyma, tortu gibi malzemeler koyulabilir. Malzeme kavrulduktan sonra ekmeğin içine doldurulur ve bir bardak su eklenir. Kapağı kapandıktan sonra biraz daha kısık ateşte pişirilir ve sonra yemeye hazır olur. Bizler dolmalık ekmeği çok seviyoruz. Bazıları hem sahur hem iftar için yaparlar. Bu ekmeği bilmeyen bile buraya gelip, yediğinde unutamaz. İftar sofralarının vazgeçilmezidir" dedi.


Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:09 Kaynak: DHA


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