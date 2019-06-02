Son Dakika Haberleri: Ramazanda 45 bin kişiye iftar verildi
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Ramazanda 45 bin kişiye iftar verildi

19 dakika önce

Bitlis Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında, 27 günde 45 bin kişiye iftar yemeği verildi, çeşitli etkinliklerle eğlenmeleri sağlandı.

Ramazanda 45 bin kişiye iftar verildi, System.String[]
Bitlis Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında, 27 günde 45 bin kişiye iftar yemeği verildi, çeşitli etkinliklerle eğlenmeleri sağlandı.
Bitlis Belediyesi, Mahallebaşı Gökmeydan'da verilen iftarın ardından çeşitli etkinlikler düzenledi.
Ramazan ayı boyunca her gün farklı ses sanatçıları, tiyatro oyunları ve çocuklar için de palyaço gösterileri düzenleyen belediye final etkinliğini ses sanatçısı Orhan Ölmez'le yaptı.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda 45 bin kişiye iftar yemeği verildiğini belirterek, şunları dile getirdi:
"Ramazan ayının başlangıcından bugüne kadar Bitlis'te programlarımızı devam ettiriyoruz. Burada kurduğumuz çadırlarda vatandaşlara iftar verdik. İftar sonrasında burada yine programlarımız oluyor. Orhan Ölmez kardeşimiz burada. Sağ olsun Bitlisli hemşehrilerimiz de bugün yine bizleri yalnız bırakmadı. Eğlence son hızıyla devam ediyor. 27 günde 50 bin nüfuslu bir ilde 45 bin kişiye iftar yemeği verdik. Bu da birlik ve beraberliğimizin ve ramazan bereketinin göstergesidir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah bu programları bundan sona da devam ettireceğiz. Önümüzdeki 2 gün boyunca çadırımızda ikramlarımız devam edecek. Ondan sonra da hemşehrilerimizle bayramı kutlayacağız. Bitlis çok kadim bir kent. Ancak hakkettiği yerde değil. Belediye ekibi olarak, Bitlisli hemşehrilerimize çok çalışmamız lazım. Bitlis'i hak ettiği yere getirmek istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:04 Kaynak: AA
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