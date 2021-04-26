Ramazanda ağız kokusunun çözümü bol su içmek - Son Dakika

Diş fırçalamayı ihmal etmeyin

Ramazan Ayı'nda ağız ve diş sağlığı için sahur ve iftardan sonra dişlerin fırçalanması gerektiğini belirten Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun "Ayrıca bol bol su içilmeli. Ağızda bakteri olması veya diş eti probleminin olması kötü bir ağız tadı ve kokusu bırakacaktır. Bu ağız kokusu açlık sırasında veya su içilmediği oruç vakitlerinde, dışarıdan algılanabilir hal alabilir" dedi.

Ağız kokusunun kişiyi ve çevresindeki insanları rahatsız edebileceğini aktaran Zogun, "Ağızdan alınan nefes, diş etini kurutarak koku yapabilir. Böyle bir durumun olmaması için sahurda bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Tüketilen su tükürük akışkanlığını artırır. Sahurda yemek yedikten sonra mutlaka diş fırçalanmalı ve ardından bol su tüketilmelidir" dedi.

Durduk yere kanayabilir

Diş etinde sorunu olanlar, çürük tedavisini erteleyenlerin oruç tutarken zorluk yaşayabileceğine dikkat çeken Zogun, "Eğer çürükler varsa oruçluyken ansızın diş ağrısı yapabilir. Bu durumlar enfeksiyona da dönüşebiliyor. Diş eti probleminde ise diş etleri durduk yere kanayabilir, böyle bir durum oruçla ilgili problem oluşturabilir. Aynı zamanda ağızdaki sorunlar oruçlu iken kendini daha fazla hissettirecektir ağız tadı ve kokusundaki sorunlar oruç tutmayı da zorlaştıracaktır" dedi. Zogun, oruç tutarken sıkıntı yaşamak istemeyenlerin diş sorunlarını bir an önce yaptırmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.