'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı - Son Dakika
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'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

09.04.2022 19:57
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

Kocaeli'de alkol alıp şarkısı söyleyen sokak müzisyenleri ile bazı vatandaşlar arasında "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" tartışması yaşandı. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olay neticesinde 3 kişi gözaltına alındı.

İzmit ilçesinde Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp şarkı söyledi. Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı.

'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.

'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

"ARKAMIZDAN YUMRUK ATTI"

Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darbedildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.

'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
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Kocaeli, Polis, kavga, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı - Son Dakika


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