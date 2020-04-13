Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli - Son Dakika
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Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli

6 saat önce

Malezya ve Endonezya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ramazan ayında camilerde toplu ibadetlerin yasaklanması ihtimalini güçlendirdi.

Ramazanda Asya ülkelerindeki toplu ibadetlere koronavirüs engeli, System.String[]

Malezya ve Endonezya'da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ramazan ayında camilerde toplu ibadetlerin yasaklanması ihtimalini güçlendirdi.

Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Fetva Komisyonu Sekreteri Asrorun Ni'am Sholeh, yaptığı açıklamada, hükümetin, ramazan boyunca tüm dini aktivitelerin evden yapılması tavsiyesine uyulmasını istedi.

Hükümetin ilgili tavsiye ile virüsün yayılmasını önlemeyi amaçladığını belirten Sholeh, ibadet için bir yerde toplanmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 ile Mücadele Timi Başkanı Doni Monardo, virüsün ekonomiye etkisiyle ücretsiz izne çıkarılan ya da işten ayrılmak zorunda kalanların sayısının 1,6 milyona ulaştığını bildirdi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 316 artışla 4 bin 557'ye yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybının 399'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Selangor'da ramazan boyunca camileri kapama kararı

Malezya'nın en kalabalık eyaleti Selangor'da ramazan ayı ve bayramı boyunca bütün camilerde toplu ibadetlerin yasaklanması kararı alındı.

Selangor Sultanlığından yapılan açıklamada 31 Mayıs'a kadar camilerin kullanılmayacağı belirtilerek, "Bütün vatandaşlar evlerinde kalarak salgınla mücadele yönündeki çabaları ciddiye almalı ve sosyal mesafeyi korumalıdır." denildi.

Hükümet, 28 Nisan'a kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı sektörlere tanıdığı çalışma izni kararında değişiklik yaparak berberler ve güzellik salonlarının çalışma izinlerini tamamen iptal etti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, basına yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak berber ve güzellik salonlarının bu süreçte çalışmasının sağlık riski taşıyabileceğine kanaat getirdiklerini belirtti ve "Bu süreçte berberler, güzellik salonları, optik dükkanları ve Ramazan pazarları kapalı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Malezya'da son 24 saatte toplam Kovid-19 vaka sayısı 134 artarak 4 bin 817'ye, iyileşen sayısı 168 artışla 2 bin 276'ya, vefat sayısı ise bir kişinin yaşamını yitirmesiyle 77'ye yükseldi.

Japonya'da ölü sayısı 153

Son 24 saatte Japonya'daki toplam Kovid-19 vakaları 8 bin 368'e, ölü sayısı 153'e yükseldi

Bugün 91 yeni vakanın görüldüğü başkent Tokyo'da ise toplam vaka sayısı 2 bin 159'a çıktı.

Öte yandan Japon İmparatoru Akihito ve eşi Masako'nun, Mayıs sonunda başkentteki Akasaka Sarayı'nda yaklaşık 2 bin kişiye vermesi planlanan bahçe partisi, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakası Filipinler'de

Kovid-19 vaka artışlarının yoğun olarak sürdüğü Filipinler'de bugün 284 kişiye daha teşhis konulmasıyla toplam vaka sayısı 4 bin 932 ve vefat sayısı 315 oldu.

Ülkenin en kalabalık adası Luzon'un karantinaya alınma kararı ise 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 28 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 579'a çıktı, toplam ölü sayısı ise 40 olarak açıklandı.

Singapur'da da son 24 saatte 233 vakanın dahil olmasıyla toplam vaka sayısı 2 bin 532'ye ulaştı.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:10 Kaynak: AA

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