Ramazanda burma kadayıfa talep arttı; tatlıcı fazla mesaide - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın tescilli burma kadayıfı, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Tatlı üreticileri, ramazanla birlikte artan siparişleri yetiştirmek için ek mesai yapıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2017 yılında tescillenen Diyarbakır burma kadayıfı, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarının başında yer alıyor. Ustaların hünerli ellerinde fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli yapılan burma kadayıfı ülke genelinde de yoğun ilgi görüyor. Burma kadayıfın yanı sıra soğuk baklava ve sütlü nuriye tatlıların da üretildiği Diyarbakır'da, ramazan ayı nedeniyle tatlıcılar artan siparişlere yetiştirmek için ek mesai yapıyor.

'GECE- GÜNDÜZ ÇALIŞARAK TATLI SİPARİŞLERİNİ KARŞILIYORUZ'

Tatlı üreticisi Ömer Elaldı, ramazan ayının gelmesiyle siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyledi. Artan siparişler için ek mesai yaptıklarını anlatan Elaldı, koronavirüs salgını öncesinde Türkiye 'nin dört bir yanına sipariş yolladıklarını söyledi. Elaldı, "Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfına ilgi her zaman var. Koronavirüs salgını öncesinde burma kadayıfımızı Türkiye'nin birçok iline gönderiyorduk. Şu an kısıtlamalar nedeniyle sadece Diyarbakırlılar için üretim yapıyoruz. Ramazan ayı nedeniyle burma kadayıfa ilgi bir hayli arttı. Talep çok olunca ek mesai yapmaya başladık. Gece- gündüz çalışarak vatandaşlarımızın tatlı ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

'OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN BİR KÜLTÜRÜMÜZDÜR'

Burma kadayıfı almak için haftalar öncesinden sipariş verdiğini belirten Haşim Elkaan ise, "Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı, hem misafirliğe gittiğimizde, hem de başka şehirlere gittiğimizde muhakkak götürmemiz gereken ana unsurlardan biridir. İçimize işlenmiş ve Osmanlı döneminden kalan bir kültürümüzdür. Diyarbakırlı olarak kadayıf, damak tadımızın olmazsa olmazıdır. Ramazan ayı dolayısıyla haftalar öncesinden sipariş vermek durumunda kalıyoruz" diye konuştu.

İftarda tatlı tüketmek için burma kadayıfı almaya geldiğini söyleyen Yücel Dündar da burma kadayıfın iftar sofrasının vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Dündar, "Ramazan ayında vazgeçilmez tatlımız olan burma kadayıfımızı soframızda sürekli oluyor. Diyarbakır'ın markalaşmış bir ürünü" dedi.