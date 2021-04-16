Ramazanda fırın denetimleri aralıksız sürecek - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırın denetlemeleri yaptı. Pide ve ekmeklerin gramajı, fiyatı, tarife ve hijyen kurallarına uygun olup olmadığı ile ilgili kontrollerin yapıldığı denetimlerde kurallara uymayan işletmeler uyarılırken denetimlerin ramazan ayı boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle pide üretimi yapan fırınları denetledi. Denetimlerde pide ve ekmeklerin gramajı, fiyatı, tarife ve hijyen kurallarına uygun olup olmadığı ile ilgili kontroller yapılırken; pidelerin sağlıklı şartlarda üretilmesi, gramajı ve fiyatına dikkat edilmesi gerektiği konularında uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı. Denetimler Ramazan ayı süresince devam edecek. - MANİSA