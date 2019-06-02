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Ramazanda geleneksel kömbe mesaisi

55 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bayram yaklaşırken ramazan geleneği olan "bayram kömbesi" yapımında yoğunluk yaşanıyor.

Ramazanda geleneksel kömbe mesaisi, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bayram yaklaşırken ramazan geleneği olan "bayram kömbesi" yapımında yoğunluk yaşanıyor.
İslahiye ilçesinde, yapımına son on gündür başlanan, gündüz başlayıp gece saatlerinde devam eden kömbenin pişirilmesi için vatandaşlar pide fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Bayram sofralarında tüketilen "bayram kömbesi" sıvı yağ, şeker, margarin, tahin, süt, un ve kokulu baharatlarla yapılıyor.
Kömbeyi kimi fırınlardan hazır alırken, birçok kişi ise hamurunu evlerde açarak kendi kömbesini kendi hazırlıyor. Hazırlanan tepsilerdeki kömbeler, taş fırınlara getirilerek, burada kısık ateşte pişiriliyor.
Birçok kişi kömbe yapmak için ilçe merkezine 15 ile 40 kilometre uzaklıktaki mahallelerden araçlarla gelerek fırın önlerinde ya da evlerinde hazırladıktan sonra fırından temin ettikleri tepsilerde pişiriyor.
Yenimahalle Kümeevler mevkisinde 40 yıldır fırıncılık yapan Ökkeş Karakuş (55), kömbe mesaisi nedeniyle 24 saat esasıyla çalıştıklarını, tepsisini 3 liradan pişirdiklerini, yoğunluktan dolayı günde ancak iki saat uyuduklarını söyledi.
İlçede bazı aileler ise evde yapmak yerine hazır almayı tercih ettiklerinde, fıstıklı, tahinli, cevizli kömbe çeşitlerine kilosuna 15 liradan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.
İslahiye'de yapılan geleneksel kömbenin en önemli özelliği ise uzun süre bozulmaması ve bayatlamaması.
Kömbe, bayramda gelen misafirlere çay ya da ayranla ikram ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:41 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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