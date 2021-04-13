SİVAS RAMAZANDA HURMAYA TALEP ARTI; EN UCUZU 'İRAN' HURMASI - Son Dakika

SİVAS'ta ramazan ayının gelmesiyle birlikte Medine, İran, Tunus, Kudüs ve Bağdat gibi farklı çeşitlerdeki hurmalar tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 14 TL olan fiyatı ve yumuşak yapısıyla ön plana çıkan İran hurması en çok tercih edilen ürün oldu.

Kentte hurma satın almak isteyenler ramazan ayının gelmesiyle birlikte Tarihi Subaşı Hanı'na akın etti. Han içerisinde bulunan kuruyemiş dükkanlarında hareketlilik yaşandı. Her bütçeye uygun hurma satışının yapıldığı çarşıda, kilo fiyatları ise 14 TL ila 90 TL arasında değişiyor. Fiyatıyla dikkat çeken İran hurmasının kilogram fiyatı 14 TL'den satılırken, kalitesi ile ön plana çıkan Jumbo Medine Hurması ise 90 liradan satılıyor. Tarihi Subaşı hanında en çok uygun fiyatı ve yumuşak yapısıyla İran hurması tercih ediliyor.

Tarihi Subaşı Hanı esnaflarından Ferhat Yazgan, "Hurma fiyatları geçen seneye nazaran biraz daha pahalı. Malumunuz hurma dışarıdan gelen bir ürün, haliyle de dolara bağlı olarak yükselebiliyor. Ramazan ayının olmazsa olmazı hurmadır. Tabi ki vatandaş bütçesine göre değerlendiriyor ve ona göre alıyor. Şu an için en pahalı ürünümüzün fiyatı 90 TL olan Medine hurmasıdır. En uygun olan hurma ise fiyatı 14 TL olan İran hurması. Tabi fiyatı uygun olduğu için vatandaşlar da en çok onu tercih ediyor. İran hurmasının en bilindik özelliği yumuşak olması ancak tabi Medine hurmasının yerini tutmaz. Çünkü Medine hurması, hurmaların şahıdır" diye konuştu.

Ramazan nedeniyle hurma satın alan müşterilerden İsmet Çağrıcı ise, "Öncelikle hepimize Ramazan hayırlar getirsin. Ramazan hazırlığı, hurma alıyorum. Hurma alırken kalitesine bakıyorum ancak, ekonomimize en uygun olanı seçiyorum" dedi.