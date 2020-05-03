"Ramazanda Kudüs'e Dokun Berekete Ortak Ol" kampanyası

Mirasımız Derneği Kayseri Temsilcisi Murat Çakır, 13 yıllık tecrübe ve güven ile vatandaşların emanetlerini Kudüs halkına ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Çakır, yaptığı açıklamada, 103 yıldır işgal altında yaşam mücadelesi veren Kudüslü Müslümanların, işgalin yanı sıra bütün dünyayı saran yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisi ile tarihinin en zor günlerini yaşadıklarını ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan çalışmalarını erkene alarak gıda kumanyaları dağıtımına başladıklarını anlatan Çakır, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ulaşım ve taşıma zorluğu olan bölgelerde bulunan ailelere ise alışveriş çeki vererek en yakınındaki anlaşmış olduğumuz Müslüman esnaftan gıda malzemelerini temin edebilmesini sağlıyoruz. Kumanya dağıtımlarımız ramazan sonuna kadar devam edecektir. Bir kumanya bedeli 200 lira ancak dileyenler daha küçük miktarlarda katkı yapabilirler." dedi.

Bu süreçte de Kudüslü Müslümanların her daim yanların olmaya çalıştıklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Mescid-i Aksa ibadete kapalı olduğu için Aksa iftarlarımızı Kudüslü Müslümanların evlerine dağıtım yaparak gerçekleştireceğiz. Müslümanlara ait lokantalarda hazırladığımız yemekleri özenle paketleyerek Kudüslü ailelere ulaştırıyoruz. Bu dağıtımlar 3 farklı alanda yapılacak. Müslümanlara ait hastane ve kliniklere. Müslümanlara ait otellerde karantina altında olanlara. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine. Bir iftar bedeli 40 liradır. Müslümanlara ait mağazalardan aldığımız çocuk kıyafetlerini Kudüslü yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ederek çocuklarına ulaştırıyoruz. Bayramlığını verdiğimiz evladımıza bir de bayram harçlığı takdim ediyoruz. Bir bayramlık bedeli 150 lira, bayram harçlığı bedeli ise 50 lira."