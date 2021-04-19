Ramazanda omurga sağlığını korumanın yolları - Son Dakika

Oruç tutmak bedenin ve zihnin iyileşmesidir,saflaşmasıdır...1 aylık süreç içerisinde oruç tutarken beden sağlığımızı ihmal etmemeliyiz.Omurga ve iskelet yapısında hastalığı olanların ve omurga sağlığını korumaya özen gösterenlerin Ramazan ayı süresincedikkat edilmesi gereken noktaları şunlardır;

Suyun bedenimiz için önemi büyük , vücudu susuz bırakmak birçok beden sorunlarına sebep olmaktadır.İftar ve sahur arası vücut kitlenize uygun miktarda su tüketimini sağlayın !

Omurga sağlığımızı korumanın en öncelikli kriteri kilo! Omurga esnekliğini sağlayan diskler, eklemler,bağlar ve kaslar fazla kiloların baskısı nedeniyle aşırı yüklenmeye maruz kalmakta ve deforme olarak bel fıtığına neden olabilmektedir. Ayrıca vücudun ağırlık merkezini değiştirerek bel kaymalarına zemin hazırlayabilmektedir. Fazla kilolarınızı vererek bel fıtığı riskini azaltabilirsiniz.

Gün içinde nefsimiziterbiye ederken iftar saatinde buna devam edelim,abartılı yemeklerden kaçınalım.

Pandemi süreci ve Oruc tutmakla birlikte hareketsizlik iskelet sisteminin en büyük düşmanıdır.Nabzınızı fazla arttırmadan , gün içinde açlığınızında el verdiği kadar hafif tempolu egzersizleri ihmal etmeyin.Gündüz yapamıyor olsanız dahi iftar sahur arası yasak saatleri olduğu için evde sabit yerde hafif tempolu bir yürüyüş ve daha önce paylaştığım omurga sağlığı egzersizlerini yapmaya çalışın.

Uyku düzeninize özen gösterin zihin ve beden sağlığımız ,güçlü bağışıklık düzenli uykudan geçiyor.Unutmayın ki düzenli ve kaliteli uyku hastalıklara yakalanma oranını düşürür.

Oruçlu iken almanız gereken veya takviye iskelet sisteminizi güçlendirecek D vitamini ,C vitamini gibi takviyelerini iftar sonrası muhakkak kullanmaya devam edin.İftarda uzun süren açlığa bağlı kapasitenizin üstünde yemek yemeyin, sahurunuzu kahvaltı gibi yapın kemiklerini güçlendiren besinleri tüketin.Kalsiyum ,protein,D vitamini ,C vitamini içerikli besinlere sofranızda mutlaka yer açın.Ayrıca yumurta ,baklagiller,süt ürünlerini düzenli olarak tüketin ...Karbonhidrat ve yağ tüketimini mümkün oldukça azaltın ...